Ministra Hutt y acuerdo de trabajadores eventuales con TPS: "Los dos tienen un desafío importante"

22.12.2018

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, se refirió al término de la movilización que se extendió por 35 días por parte de los trabajadores portuarios eventuales pertenecientes a la empresa TPS.

La secretaria de Estado sostuvo que lo ocurrido la dejó con preocupación, y destacó que "no teníamos cómo obligar a las partes a sentarse, porque no era un proceso de negociación colectiva. Entonces, esto dependía estrictamente de la voluntad de las partes. Y el primer acercamiento recién se produjo el martes de la semana pasada y no fue tan fácil que eso ocurriera (...) por eso creemos que es tan importante que haya diálogo permanente".

En esa línea, la autoridad aludió a que ahora los canales de comunicación de TPS estaban más "deteriorados", y consideró necesario que éstos se abran de manera permanente.

Por el lado de los trabajadores, Hutt sostuvo que es importante "cultivar un poco la confianza en el sistema y en que pueden ser contraparte y probarle a su empleador que también pueden llegar a acuerdos serios y cumplirlos. (...) Los dos tiene un desafío importante".

Por último, planteó que "a nuestro juicio, la empresa portuaria (EPV), como contraparte del contrato de concesión y como autoridad portuaria, es la primera entidad que tiene un rol en este tipo de situaciones, y es la que también tiene que monitorear y anticipar si se acercan este tipo de conflictos. Eso cambió a lo largo del proceso que se inició de una forma un poco más pasiva, y recientemente, sobre todo tras el encuentro de las partes, Raimundo Cruzat como presidente interino tuvo un rol fundamental para la negociación, al igual que los gerentes de la empresa, la que tomó su rol de autoridad portuaria y también de facilitador para el encuentro entre las partes".