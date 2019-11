Ministro de Hacienda queda atrapado en manifestación de camioneros y aprovecha de escuchar sus demandas

24Horas.cl TVN

06.11.2019

Durante la jornada de este miércoles, los camioneros y conductores participantes de la organización "No+TAG" comenzaron una manifestación en la región Metropolitana, la que tiene como destino final el Congreso, en Valparaíso.

Según lo explicado por su vocero, Andrés Alarcón, una de sus peticiones es que se rebaje el costo del TAG y que exista una tarifa plana y no dinámica dependiendo del horario en el que se utilizan las carreteras y autopistas.

Debido a la gran caravana de camiones que se dirige hacia el puerto, se generó un atochamiento en la ruta en el que quedó "atrapado" el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien se dirigía hacia el Congreso.

Aprovechando la situación, el secretario de Estado se bajó de su vehículo y conversó con los camioneros, quienes expusieron sus puntos de vista.

En la conversación, Briones reconoció que durante los últimos días "han tenido una baja en la actividades", lo que perjudica sus ingresos ya que viven "del día a día". Además, les agradeció "la confianza de plantear las cosas de manera argumentada, serena (...) creo que es lo que todos los chilenos esperamos, conversar, eso es lo que tenemos que hacer en este país", sostuvo la autoridad.

Por otro lado, se manifestó "sensible" a sus demandas, sin embargo, en este minuto el Ejecutivo posee una gran cantidad de peticiones, pero la agenda social no puede cubrir todo y de inmediato. "No cuesta nada soltarse las trenzas y pensar que lo podemos hacer todo altiro", indicó y aseguró que su labor es cuidar los ahorros de las arcas fiscales, para que el país no tenga problemas económicos a futuro. Por ello, les pidió paciencia ya que se están tomando las medidas necesarias para mejorar sus condiciones.