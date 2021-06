Ministro Figueroa a alcaldes: "Envían a sus hijos a clases, pero no abren colegios"

Agencia Aton

18.06.2021

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, volvió a criticar los pocos "esfuerzos" de algunas autoridades para el retorno de las clases presenciales durante la crisis sanitaria del coronavirus.



En declaraciones a La Tercera, el secretario de Estado cuestionó que algunos alcaldes y diputados no apoyan la reapertura de los establecimientos pese a que envían a sus hijos a clases.



"Se da una dicotomía bien lamentable de alcaldes que envían a sus hijos a clases, pero no hacen los esfuerzos para abrir sus colegios, y de diputados que envían a sus hijos o nietos a clases, pero presentan proyectos de ley que prohíben abrir establecimientos. Y eso no es más que una muestra, en algunos casos, de la desconexión que existe respecto de las verdaderas necesidades de los ciudadanos", indicó al citado medio.



Además, el abogado de la Pontificia Universidad Católica aseguró que muchos sostenedores municipales le han avisado que "las presiones que tienen dentro de sus comunas son muy fuertes para no dar pasos hacia la apertura. Hay una resistencia orgánica en los dirigentes de ese gremio que lamentablemente impacta con mucha fuerza, porque el Colegio de Profesores tiene mayor fuerza política en el mundo municipal y eso los alcaldes, ciertamente, lo reciben".



Figueroa insistió en que "el deterioro en los aprendizajes y en el desarrollo socioemocional de niños y jóvenes que ha generado la pandemia hace que la apertura sea necesaria, urgente y además posible".



De todas formas, el titular de Educación destacó que algunos alcaldes están "muy comprometidos con el proceso educativo" y recalcó que hoy "la actitud es diferente, mucho más proclive a tener los establecimientos abiertos".