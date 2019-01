Ministro Fontaine: "La razón del corte de agua es la aparición de una sustancia que genera una suerte de espuma"

El titular de Obras Públicas sostuvo que mientras no se conozcan las causas exactas, no se puede determinar cuánto durará el corte de suministro que afecta a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

Daniela Toro

22.01.2019

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, se refirió al corte de agua determinado por Aguas Cordilleras para las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, luego que la empresa detectara un agente contaminante en la planta San Enrique que afecta al río Mapocho.

"La razón del corte de agua es por la aparición de una sustancia que genera una suerte de espuma", por lo que indicó que en este momento se están realizando los estudios necesarios para determinar que no haya pasado contaminación hasta las redes de agua potable. "Hasta ahora ese no es el caso, no ha pasado nada", planteó.

Agregó que la empresa mantiene estanques fijos para proveer a los vecinos con agua potable. Por ahora, serían 40 mil los clientes sin suministro interrumpido, sin embargo, la Intendenta Karla Rubilar, sostuvo que "una vez limpio el río, se demora más o menos 12 horas la reposición del servicio (...) si esto demorara más, podríamos tener que rotar los cortes de agua. Los 40 mil hogares podrían tener que rotar a 40 mil nuevos hogares".

"Hemos mandado fiscalizadores para tomar las muestras del caso y avanzar en la identificación de las causas", sostuvo la autoridad. Además, recordó que "una vez superado el problema, se toma un tiempo para recuperar la red de agua potable".

Agregó que "mientras no conozcamos la causa, no podemos identificar cuanto dura el corte de agua, eso esta en investigación por parte de la Superintendencia del servicio sanitario".

A las 17.00 horas se realizará una mesa técnica con la Onemi, donde participarán las autoridades competentes para establecer los protocolos y las acciones a seguir durante el transcurso de la jornada.

Al menos 16 mil clientes permanecen afectados en Las Condes, mientras que 21 mil clientes permanecen sin suministro en Lo Barnechea.