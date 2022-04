Minsal reconoce baja vacunación con cuarta dosis: "Está llegando a la mitad de las personas que debería"

24Horas.cl Tvn

29.04.2022

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, expresó su preocupación por la baja concurrencia de las personas a vacunarse con la cuarta dosis contra el COVID-19, asegurando que "está llegando la mitad de las personas que deberían" a los centros para inoculación.

De acuerdo a lo señalado por la secretaria de Estado a Cooperativa, “está llegando la mitad de las personas que deberían llegar en cada una de las semanas, así que allí como siempre es distribuido de forma bien particular: las personas mayores de 65 años con mayor adhesión, y los que siempre van más rezagados ha sido este grupo de los pequeños de 3 a 5 años, que dependen absolutamente de la voluntad de sus tutores”.

La titular del Minsal señaló que se está realizando un “despliegue extramural” desde abril “yendo a los colegios y con los móviles en lugares con tasas de cobertura más baja, más dirigido a la población objetivo”.

En relación a una eventual quinta dosis, la autoridad manifestó que “faltan más datos, lo que está haciendo la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica es estudiando”.

Agregó que “nosotros tenemos una corte de personas que fueron vacunadas y que hemos ido siguiendo. Nos hacen falta más datos afuera y de los nuestros, cuál es la respuesta de verdad, no sólo inmunológica de anticuerpos, sino cuánto se enferman, si se enferman de qué forma... Esos son los elementos fundamentales para tomar decisiones”.

Respecto a una posibilidad de un aumento de casos, expresó que “mientras no haya una variable de preocupación que signifique que no responde a las vacunas que nosotros tenemos, ese rebrote lo que va a generar es contagios, personas con síntomas respiratorios y aquellos que aún no se hayan convencido de que la vacuna es un camino de cuidado individual y colectivo tienen mayor riesgo de hospitalización, de estar gravemente enfermo. Entonces nos imaginamos un brote, pero con estas características”.

“A nosotros nos gustaría llegar a ese brote con refuerzo 90%, y con el segundo refuerzo muy cercano al 80%", sentenció