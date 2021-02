"Orinaba en un tarro y no salía": Revelan detalles sobre cómo se ocultó el presunto asesino de María Isabel Pavez

24Horas.cl Tvn

05.02.2021

Después de la detención del mexicano "Igor Yaroslav González" el pasado 6 de enero, cuya verdadera identidad es Carlos Méndez González y que además sería el presunto femicida de María Isabel Pavez Zamora, se revelaron inéditos detalles sobre cómo se habría ocultado en Valparaíso.

La información fue obtenida por el diario La Cuarta, en donde explicaron que el imputado se tapaba el rostro, orinaba en un tarro y no salía de la vivienda en la que se estaba hospedando.

De acuerdo a las declaraciones entregadas por un testigo y vecino que se hospedó en el mismo hostal, a Méndez "le arrendaron la pieza por un par de días, porque le habría dicho al dueño del hostal que se tenía que ir a Mendoza".

Sin embargo, nunca vio su rostro: "Las fotos que mostraban en Facebook no se parecían a él. Yo lo vi en una oportunidad de espalda, estaba todo tapado y cabizbajo, no mostraba la cara", declaró al medio antes citado.

Asimismo, el testigo aseguró que el mexicano no salía de su habitación y "tenía un tarro donde orinaba y en la noche, cuando no había nadie, salía a botarla. Pero no teníamos contacto con él".

Recordar que la joven de 22 años y estudiante de obstetricia fue asesinada y su cuerpo fue encontrado en el domicilio del imputado, ubicado en la comuna de Santiago.

Cabe destacar que Méndez arriesga una pena que va de 15 años y un día hasta presidio perpetuo calificado.