Poder Judicial informa el fallecimiento de la jueza Paola Robinovich

18.06.2020

El Poder Judicial informó el fallecimiento de la jueza titular del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paola Andrea Robinovich Moscovich, luego de enfrentar una prolongada enfermedad.

Según reseñan desde este poder del Estado, la jueza Robinovich ingresó al Poder Judicial en 2001, realizando suplencias como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago y como secretaria y jueza en varios juzgados del Crimen de la ciudad.

En enero de 2002, Paola Robinovih fue nombrada secretaria titular del 14° Juzgado del Crimen de Santiago, para luego asumir –en agosto de 2004- como jueza titular en el Tercer Juzgado de Garantía de la ciudad.

Entre 2017 y 2019 Paola Robinovich ejerció, en varias ocasiones y en calidad de suplente, como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El presidente del tribunal de alzada, Hernán Crisosto, expresó su pesar por este deceso y envió sus condolencias a la familia, amigos y a la jurisdicción. "En lo personal y en nombre de todos en nuestra Corte, no puedo sino expresar nuestro dolor por la partida de Paola Robinovich, una persona con un especial sentido de humanidad, que tuvimos oportunidad de conocer y disfrutar cada vez que nos acompañó como Ministra Suplente en nuestra Corte. Se dice que en la vida hay personas que dejan huella, ella sin duda no solo la deja en su familia, sino también en su tribunal y en todos los que la conocimos, y no podemos sino expresar nuestra profunda solidaridad con sus hijos, que han sufrido no solo la perdida de una gran madre, sino que como he dicho de una gran persona para todos", concluyó.