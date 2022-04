Por agobio de estudiantes y falta de recursos: Mineduc solicita suspender el SIMCE 2022

Agencia Aton

13.04.2022

Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, solicitó al Consejo Nacional de Educación (CNED), la suspensión de la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) para el presente año.

