Presidente Piñera anunciará este domingo la fecha de la primera sesión de la Convención Constitucional

Agencia Aton

20.06.2021

A las 13:00 horas de este domingo 20 de junio, el Presidente Sebastián Piñera anunciará la fecha, la hora y el lugar de la primera sesión de la Convención Constitucional.



Así lo informaron desde el Palacio de La Moneda, lugar desde donde el Mandatario realizará la convocatoria junto al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el de la Segpres, Juan José Ossa.



El ministro vocero, Jaime Bellolio, había adelantado que el decreto se iba a firmar hoy, el cual aseguró "establece la fecha, la hora y el lugar, la idea es que sea más bien minimalista, no un decreto gigante".



El plazo para que se instale la Convención tras el decreto supremo es de 15 días, por lo que la sesión quedará agendada para la primera semana de julio. Desde ahí, los 155 constituyentes tendrán un plazo de 9 meses, prolongable a 12, para redactar una nueva Carta Magna.



Recordemos que el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, ratificó que el Presidente Piñera no participará en la ceremonia inaugural de la Convención.



Si bien el Gobierno aún no indica quien será el ministro de fe, Bellolio adelantó que podría ser el presidente de la Suprema, Guillermo Silva, ya que “juega un rol en la Convención; es el único poder del Estado que tiene un rol en específico en donde se pueden hacer reclamaciones sobre las controversias que se generen al interior de la Convención”.



Sin embargo, la opción de Silva ha causado incomodidad en algunos constituyentes, especialmente de La Lista del Pueblo y del Frente Amplio, que piden la ausencia de los poderes del Estado en la sesión.