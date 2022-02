Prisión preventiva para madre e hijo por homicidio durante procedimiento estético en Las Condes

El pasado miércoles 2 de enero una mujer falleció en el recinto que no habría estado habilitado para realizar este tipo de intervenciones.

24Horas.cl Tvn

08.02.2022

La Corte de Apelaciones acogió la solicitud de la Fiscalía Oriente y decretó prisión preventiva para dos imputados por la muerte de una joven en un procedimiento estético en un recinto que habría funcionado de manera clandestina en Las Condes.

De acuerdo a la indicado por el propio Ministerio Público, ya son tres las personas imputadas en este caso y que deberán cumplir prisión preventiva mientras se investiga la muerte de la mujer.

Mujer fallece tras realizarse una cirugía estética en recinto clandestino en Las Condes Leer más

En este caso, se trata de los imputados Jorge Flores y Teresa Díaz. En los argumentos revelados por la Fiscalía Oriente, señalan que el ilícito daría cuenta de "un afán de lucro desprovisto del más mínimo aprecio por la integridad física de las víctimas".

En ese sentido, relatan que la muerte de Leslie Vergara sería el "desenlace de un proceso desarrollado paulatinamente en el tiempo para engañar a las personas, dado que falsificaron títulos profesionales, nada menos que de médicos cirujanos y con su mérito, realizaron cursos en que los mismos eran exigencia indispensable para realizarlos".

: Amplían detención de tres imputados por muerte de mujer en clínica clandestina de Las Condes Leer más

En el marco de la solicitud de la prisión preventiva, indicaron que "existe un inminente peligro de que reiteren en su actuar delictual el que desarrollaban en su propio domicilio; de que puedan intentar seguir alterando el sitio del suceso y eliminando pruebas que los implique".

En este contexto es que se estimó que su libertad constituye un peligro para la sociedad y, por ende, se decreta su prisión preventiva.

🔴 Corte de Apelaciones acoge solicitud de @fiscaliaoriente y decreta PRISIÓN PREVENTIVA para madre e hijo imputados por delito de Homicidio de joven tras procedimiento estético en #LasCondes: ahora las tres personas imputadas en esta causa deberán cumplir prisión preventiva. pic.twitter.com/NbSoDW6Rkl — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) February 8, 2022

"En el camino perdió el pulso": habla vecino de centro clandestino en que falleció mujer tras cirugía estética

Una mujer falleció tras someterse a una cirugía estética en un centro clandestino y no habilitado en la comuna de Las Condes, sector de Padre Errázuriz.

El capitán Francisco Ortega, oficial ronda Prefectura Santiago Andes, explicó que la 47° Comisaría de Los Dominicos recibió un llamado de una médica de turno que indicaba que una persona llegó hasta el recinto clínico sin signos vitales tras la cirugía.

Mujer fallece tras realizarse una cirugía estética en recinto clandestino en Las Condes Leer más

La víctima fue identificada como Leslie Vergara, de 32 años. Una amiga, Javiera Alvarado, relató que la mujer le había enviado un mensaje de texto indicándole que no se encontraba en buenas condiciones tras el procedimiento quirúrgico y adjuntándole su ubicación.

"Me envió la ubicación a las 21:17 horas y yo llegué a las 22:08. Mi amiga ya no estaba, ya había fallecido porque no quisieron llevarla de urgencias a la clínica", relató la joven.

Vergara perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar al interior de la clínica clandestina, que funcionaba en un domicilio particular y era manejada por una familia. Supuestamente, tendrían conocimientos y estudios para realizar procedimientos quirúrgicos. En 2019, el recinto —que operaba con patente comercial de peluquería— fue denunciado por inyectar silicona industrial.

Amiga de mujer fallecida tras cirugía estética en centro clandestino acusa que "no quisieron llevarla a urgencias" Leer más

Personal del centro clandestino habría intentado reanimar a la víctima, sin lograrlo. Los gritos de la joven alertaron a un vecino del sector, quien prestó ayuda para trasladarla hasta la Clínica Cordillera.

El testigo, Juan Cristóbal, expresó que "la señora no quería llevarla (a un recinto asistencial). Quería reanimarla y ver si lograba salvarla ella, imagino que para evitar algún conflicto". Más tarde, le dijo a otro miembro de aquel centro "que la lleváramos a la clínica, y en el camino ella perdió el pulso y la respiración".

Funcionarios de Carabineros detuvo a cuatro personas involucradas y horas más tarde el padre de familia, y dueño de la casa en que funcionaba el centro, fue dejado en libertad. Fiscalía instruyó que las indagatorias quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.