"Prohibido tocar a los niños": Dibujo revela agresiones de asesora del hogar a menores

24Horas.cl Tvn

25.06.2021

Una grave denuncia realizó una madre luego que, gracias al registro de las cámaras de seguridad, constara el maltrato que recibían sus dos hijos por parte de una asesora del hogar.

Empujones, golpes y tirones son parte de las pruebas de las violentas agresiones que sufrieron los niños, de seis años de edad, junto a sus gritos desgarradores al interior de la vivienda en la comuna de Peñalolén.

Sin embargo, la denunciante antes de hacer una revisión de las cámaras de vigilancia notó un dibujo de uno de sus hijos con el texto "Está prohibido tocar a los niños"

"Yo me doy cuenta el jueves 18 (de junio) el día que mi ex asesora me pidió un día de vacaciones y a la hora de almuerzo, dándoles de comer, uno me solicita si le puedo dejar poner un dibujo en el refrigerador. Y yo le dije que sí y me hizo ese dibujo", relató la mujer a 24 Horas.

Con los videos, la familia llegó hasta la PDI para realizar la denuncia y este jueves, la agresora, identificada como Lina María Londoño Ramírez, fue detenida en Valparaíso.

fue formalizada por los delitos de trato denigrante a menores de 18 años con lesiones menos graves por lo que quedó con medidas cautelares con el fin de resguardar a las víctimas. "Prohibición de acercarse absoluta a los niños y también a cualquier niño mientras dure la investigación, arraigo nacional", detalló la fiscal Carolina Fuentes.

Mientras tanto, la madre de los niños agredidos lamenta "qué es lo que se espera en Chile para que alguien haga algo por los niños" y reconoció disconformidad y rabia por la medida de la justicia y por lo ocurrido a sus niños.