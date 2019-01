Reconocidos periodistas despiden con admiración a Alberto "Gato" Gamboa

24Horas.cl Tvn

12.01.2019

Tras confirmarse la muerte del destacado periodista nacional Alberto "Gato" Gamboa a los 97 años de edad, diversos comunicadores de nuestro país han reaccionado en redes sociales con palabras de admiración y pesar hacia quien fuera director de los diarios Clarín y Fortín Mapocho, además de Premio Nacional en 2017.

Sus ingeniosos títulos de portadas, además del hecho de ejecer su profesión en época de la dictadura siendo a la vez perseguido por agentes del régimen, han sido de los aspectos más valorados por sus colegas.

: Fallece reconocido periodista y exdirector de Clarín y Fortín Mapocho: Alberto "Gato" Gamboa Leer más

Revisa a continuación algunos de los comentarios más destacados en memoria de "Gato":

Interrumpo el descanso para rendir tributo al legendario Alberto “Gato” Gamboa. Uno de los mas destacados periodistas chilenos de las últimas décadas, prisionero político durante la dictadura. Honor eterno a su pluma privilegiada. Que descanse en paz. pic.twitter.com/2UkJCak3SR — Sebastián Esnaola S. (@sesnaola) 11 de enero de 2019

A los 97 años murió el gran Alberto "Gato" Gamboa, una institución del periodismo chileno. Agudo, irónico y con un sentido del humor notable, sobre todo plasmado cuando dirigió Clarín y Fortín Mapocho. Buen viaje don Gato. — Ignacio Pérez Tuesta (@IPerezTuesta) 11 de enero de 2019

Todo mi respeto y admiración al gran gato Gamboa. Mis condolencias a su familia y en especial a su hijo, el maestro Alberto Gamboa. — Andrea Arístegui (@AndreaAristegui) 12 de enero de 2019

Nos deja un grande...

Falleció Alberto "Gato" Gamboa, ex director del diario El Clarín y Fortín Mapocho, ícono del periodismo comprometido y premio nacional el 2017. Además, eximio creador de titulares, como el mítico; "Corriósolo y salió segundo". QEPD https://t.co/rh6x04QDKG pic.twitter.com/AYwK2ujmd6 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) 11 de enero de 2019

Alberto Gato Gamboa. 1921-2019. “No quería perder el vínculo con los que peleaban acá dentro, me gustaba el merengue, me gustaba la lucha, aunque fuera silenciosa y en un sentido completamente ineficaz. Una cosa medio quijotesca que no tiene demasiada explicación”. pic.twitter.com/8k01pBgG9F