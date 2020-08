Reo de Punta Peuco pide al Presidente Piñera ser exiliado a un país con eutanasia

24Horas.cl Tvn

12.08.2020

Mediante una carta enviada al Presidente Sebastián Piñera, el coronel en retiro del Ejército que se encuetra recuido en el penal de Punta Peuco, Jorge Muñoz Pontony, solicitó la posibilidad de ser exiliado a un país con eutanasia para someterse a la inyección letal.

Según da cuenta La Segunda, el ex uniformado de 83 años de edad se encuentra condenado a una pena de 15 años por dos homicidios sobre los cuales asegura ser inocente.

A través de la misiva, Muñoz Pontony recuerda que en tres ocasiones ha pedido el indulto presidencial, el cual le ha sido denegado. Añade que sufre de cinco dolencias, y en otra parte del texto asegura que "los hechores confesos de los dos homicidios simulatáneos están esta misma prisión, cumpliendo penas menores a las que se confabularon para endosarlas a mi persona".

: Gobierno otorga indultos a dos reos de Punta Peuco con enfermedades terminales Leer más

"DÍA A DÍA ESTOY MURIENDO A PAUSA"

tra de las argumentaciones que expone el coronel en retiro es que cuando ocurrieron los hechos que se le atribuyen, el 27 de septiembre de 1973, él se encontraba celebrando el cumpleaños de su esposa y que nunca perteneció a los organismos de inteligencia o seguridad, sino que se desempeñaba en el área de la docencia.

Al dar a conocer su petición, Muñoz Pontony solicitia "reemplazar la pena impuesta por extrañamiento a un país extranjero en el que legalmente esté autorizada la eutanasia, en forma de que pueda apoyarme el Ministerio de Justicia ya que día a día estoy muriendo a pausa, y lo que propongo no creará ansiedad política alguna".

Por último, el solicitante apunta que, de acoger su petición, "corregirían así, la sanción penal solicitada y conferida a los abogados de su gobierno, evitándome sufrimientos físicos, síquicos y morales por algo no realizado. No he matado a nadie ni ordenado matar a nadie". Además, dice contar con "pleno estado de conciencia y salud mental".