Reuters y Universidad de Oxford reconocen a 24Horas.cl como uno de los sitios web más leídos de Chile

24Horas.cl Tvn

24.06.2021

El Instituto Reuters para el Periodismo (Reuters Institute for the Study of Journalism) y la Universidad de Oxford emitiieron su versión 2021 del informe Digital News Report en el cual reconoció a 24Horas.cl como uno de los medios más leídos del país.

La plataforma informativa de TVN, www.24horas.cl se alzó como el segundo medio más consultado semanalmente en Chile para informarse, con un 24% de las preferencias, posición que comparte con BioBio.cl y que lidera Emol con un 28%. Mientras que al consultar sobre qué medios leían al menos tres veces a la semana, 24horas.cl se instaló liderando el listado como el preferido de la audiencia con un 16%, junto a BioBio, seguido por Meganoticias con un 15%.

Además, frente a la gran cantidad de elecciones del año, el informe destacó entre otros medios a 24horas.cl, por su iniciativa digital que buscó proporcionar información sobre las propuestas de los candidatos, permitiendo además que los votantes definieran con quien tienen más afinidad.

El estudio, que se realizó junto a investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), entrega como contexto también que “los medios de comunicación hicieron un esfuerzo perceptible para reconstruir la confianza con sus audiencias”.

Y en sus resultados destacaron además a los medios que infunden más confianza entre la audiencia a la hora de informarse, donde TVN a través de sus noticiarios de televisión y su canal 24 Horas, se ubicó en el Top Ten de los más confiables del país, Canal 24 Horas logró un 46%, siendo el tercer medio televisivo más confiable, y TVN alcanzó un 42%.