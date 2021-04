General Director: "Nadie en Carabineros impartió nunca una instrucción para ocasionar daño a la población civil"

24horas tvn, Agencia Aton

09.04.2021

"En ningún momento como director de Orden y Seguridad, y nadie en Carabineros, impartió nunca una instrucción para ocasionar daño a la población civil en el cumplimiento de nuestro mandato constitucional de mantener el orden público".

Así de tajantes fueron las declaraciones del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ante la fiscal de Valparaíso Claudia Perivancich, quien investiga la ocurrencia o no de delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social.

En una reunión realizada este miércoles el ex director de Orden y Seguridad Pública, quien tomó el cargo principal de la institución en noviembre de 2020, dijo a la persecutora que desde el 18 de octubre de 2019 se mantuvo una "coordinación diaria y permanente (con el ex general director) para mantenerlo informado acerca de la contingencia y de las novedades diarias en materia de seguridad pública".

De acuerdo a la información publicada por El Mercurio, que tuvo acceso a las declaraciones de Yáñez, el uniformado afirmó que "respecto al fenómeno de los lesionados oculares, que se fue conociendo en el transcurso de los días de contingencia, el general director fue evaluando la situación hasta que se acotó el uso de la escopeta anti-disturbios".

En relación a esos mismos casos, el jefe superior de Carabineros afirmó que "desde el 18 de octubre de 2019 se utilizaron las (escopetas antidisturbios) que estaban previamente en las salas de armas de Fuerzas Especiales y en las unidades territoriales a lo largo del país", aseverando que no hubo redistribución de las armas mencionadas.

Adicionalmente señaló que "hay seis oficiales desvinculados, 15 carabineros de distintos grados, 18 funcionarios con propuesta de expulsión".

Frente Amplio arremete contra Yáñez: "Es inaceptable que haya mentido descaradamente"

Con molestia reaccionaron desde el Frente Amplio, luego de que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, declarara como imputado ante la fiscal Claudia Perivancich en el marco de la investigación por la eventual responsabilidad de la institución en los delitos de lesa humanidad durante el estallido social.



Consultado sobre si existió, a su juicio, desde la cadena de mando de Carabineros una orden para desplegar una “política de ataque sistemático a la población civil” involucrada en las manifestaciones, la autoridad respondió que “lo descarto absolutamente. La mejor demostración de ello es que no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros”.



“Muy por el contrario, las más de 81 instrucciones que impartí fueron en sentido contrario, esto es, cumplir los protocolos establecidos, desplegar controles de línea, respetar la integridad de los detenidos, y esto aún en situaciones de agresión a Carabineros o que se hayan visto sobrepasados, por mucho que se haya tenido el interés por recuperar el orden público”, añadió Yáñez en una de las tantas respuestas que dio.



Ante ello, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, manifestó que “es inaceptable que el general Yáñez haya mentido descaradamente ante la justicia señalando que no hubo muertos producto del accionar de Carabineros durante la revuelta social, después de todas víctimas que hoy lamentamos y todos los informes de derechos humanos que se han realizado”.



“Esta es otra prueba del negacionismo institucional de Carabineros que nos da a entender que nuestra policía nunca ha tenido la voluntad real de respetar los derechos humanos. Por este motivo, junto a la grave crisis de corrupción que atraviesa la institución, es que seguimos sosteniendo que hay que disolver y refundar nuestra policía, por una que se levante sobre los valores democráticos del país", complementó.



Por su parte, su par de Revolución Democrática, Catalina Pérez, acusó que “Carabineros torturó y mató gente, dejó ciegas a cientos de personas, lanzó a un joven de un puente y aplastó a otro con un carro policial. Carabineros actuó con la intención de causar daño, los chilenos y chilenas lo sabemos, y lo que esperaría del general director es que trabaje no por encubrir o mantener la cultura de la impunidad, sino por la difícil tarea de recuperar la confianza en una institución descontrolada”.





En esa línea, la diputada sostuvo que “con sus declaraciones, Yáñez no sólo desconoce los informes de organismos humanitarios nacionales e internacionales, sino que también reafirma la urgente necesidad de una profunda refundación de Carabineros de Chile, en la que se garanticen los DDHH de la ciudadanía, se democratice la institución y donde, efectivamente, la policía pueda combatir el delito en beneficio de las personas".



En tanto, el timonel de Comunes, Jorge Ramírez, solicitó en su cuenta de Twitter una “nueva policía para Chile”, advirtiendo que “ya es hora que Carabineros deje de mentir. No se puede tolerar q una Institución que debe dar seguridad actúe con tanta soberbia para desvirtuar la realidad. Carabineros y el gobierno han violado sistemáticamente los derechos humanos estos últimos años”.



Finalmente, el diputado Marcelo Díaz (UNIR) se refirió a las cifras entregadas por Yáñez quien durante sus declaraciones aseguró que “al 18 de octubre, de un total de 60.000 funcionarios, sólo 2.000 carabineros estaban destinados a cumplir esta labor específica, técnica y especializada”, número que para el 25 del mismo “se engrosó a 29.000 por la gravedad de la contingencia”.



Ante ello, Díaz sostuvo que “es una cifra que da cuenta de la necesidad, aún más evidente, de proceder a una profunda refundación de Carabineros, porque evidentemente no solamente es un número insuficiente para cometer el desafío para cometer el desafío del resguardo del orden público”.