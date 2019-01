Seremi de Salud clausura conocida heladería del centro de Santiago por hallazgo de cucarachas

24Horas.cl TVN

10.01.2019

Aumentan las temperaturas y los helados se transforman en una de las alternativas favoritas para capear el calor en la Capital, tanto así que su consumo se duplica en los meses de verano.

Es por ello que la autoridad sanitaria llegó hasta las distintas heladerías de Santiago para analizar condiciones de higiene, lavado de manos, manipulación, entre otros, como puntos fundamentales para asegurar la inocuidad del alimento.

"En la Región Metropolitana existen más de mil locales de expendio de helados fraccionados, las que concentran el 53% de las ventas, todas ellas deben cumplir estrictamente con el Reglamento Sanitario de Los Alimentos, puesto que un producto en mal estado puede provocar intoxicaciones alimentarias. El mayor riesgo lo hemos detectado en la manipulación en las heladerías", destacó Rosa Oyarce.

El recorrido dejó un saldo de un sumario sanitario por problemas de limpieza y deterioro de techos y muros; y otra prohibición de funcionamiento a un reconocido local que tuvo que cerrar sus puertas, debido al hallazgo de cucarachas en sus dependencias. Se trata de la heladería y cafetería Mò.

La Seremi de Salud sostuvo que "la seguridad en estos locales debe ser extrema, siendo la higiene del personal, de los utensilios y aparatos usados de vital relevancia. Hemos visto, por ejemplo, que en algunos recintos se usa una fuente de agua estancada para lavar la cuchara, lo que se transforma en un caldo de cultivo para las bacterias y microorganismos peligrosos para la salud. Como Autoridad Sanitaria, exigimos a estos locales el uso de agua potable corriendo desde la llave o bien contar con 2 paletas o cucharillas por sabor para este objetivo".

Además, destacó que "la vigilancia de la temperatura de los refrigeradores es fundamental para evitar la propagación por ejemplo de salmonella o listeria”. Junto con ello, destacó que “la vitrina de helados fraccionados debe encontrarse en alrededor de – 10º C".

RECOMENDACIONES

La autoridad recomendó que al comprar un barquillo o vasito deben fijarse en que éste tenga una consistencia firme y no estar excesivamente blando, porque eso significaría que no se ha mantenido la cadena de frío y, por otra parte, no debe tener la presencia de trozos pequeños de hielo, porque eso puede afectar la calidad del producto, como su sabor.

Según destacó la autoridad, el producto se debe consumir ocasionalmente y en porciones moderadas, evitando agregar cremas u otros dulces o confites.

"Solo una bolita de leche de chocolate de 100 gramos, por ejemplo, posee en promedio 210 Kca, por lo que lo recomendable es optar por helados de agua, ya que no incluyen grasa en su composición, los que resultan muy buenos para mitigar el calor. también existen los helados light que aportan un 50 % menos de calorías con respecto al helado normal".