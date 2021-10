"Si no finges al menos ser 'macho' te vamos a despedir": Indemnización millonaria a profesor discriminado en Maipú

Agencia Aton

22.10.2021

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ordenó que se indemnice con más de $6 millones de pesos a un profesor que fue despedido de un colegio en Maipú, luego que le "recalcaran fuertemente que se vistiera en una forma más masculina".



El docente afectado recibirá una millonaria indemnización luego de no haberle renovado contrato en un colegio de Maipú, y justificar su salida con "su participación en la fundación del sindicato" (en diciembre de 2019) y al "hecho de que fuera homosexual (que) no eran parte de los lineamientos del colegio ni querían tener problemas ya que les podría traer malos entendidos o mal influenciar con su conducta homosexual a los alumnos".

Según señala el fallo, los hechos corresponden a octubre de 2019, cuando el docente sostuvo una reunión con autoridades del establecimiento educacional. En ésta, le manifestaron que debía vestirse de forma más masculina "pues su manera de vestir no era la adecuada y no se ajustaba al perfil del establecimiento, ya que no aceptaban que un profesor tuviera gestos gay u homosexual, y su vestimenta llamaba mucho la atención a los alumnos y que los podía mal influenciar".



Incluso el orientador del establecimiento señaló que "no querían 'fletitos' que mal influencien a los niños, si no finges al menos ser macho te vamos a despedir". El profesor consultó a qué se refería, y le respondieron que "sus gestos y formas de vestir se asemejaban o dejaban de manifiesto su orientación sexual y que el colegio no estaba en condiciones de tolerar eso".



El profesor tenía una buena evaluación interna y poseía un buen desenvolvimiento con los estudiantes, apoderados y colegas. Por otro lado, existían irregularidades laborales por parte del colegio. Por ejemplo, las licencias médicas que se descontaban directamente de su sueldo, tras ser contadas como días de ausencia.



El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda del profesor, por vulneración de derechos fundamentales, y declaró discriminatorio su despido. Razón por la que se instruyó el pago de una indemnización de $6.081.592, por parte de la Sociedad de Instrucción y Educación El Alba.