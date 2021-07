TC terminó paralización del recurso donde ME-O busca recuperar su derecho a voto

24Horas.cl Tvn

22.07.2021

Este jueves, el Tribunal Constitucional puso fin a la paralización del recurso de protección contra el Servicio Electoral presentado por Marco Enríquez-Ominami (PRO), en el cual el ex candidato presidencial busca recuperar sus derechos como ciudadano y su derecho a voto.



El TC tomó la determinación tras acoger la petición de los abogados defensores de "ME-O", Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carola Cotroneo, donde piden dejar sin efecto la paralización de la causa.



Colombara destacó el fallo "en atención" a la proximidad de las elecciones del 21 de noviembre: "Es de interés de esta parte que tanto el recurso de protección en que se incide esta causa como el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sean vistos y fallados con la máxima celeridad posible".



"Desde hace más de 7 años que nuestro representado es objeto de una investigación penal por parte del Ministerio Público, por hechos que ocurrieron entre 11 y 6 años atrás y hace casi un año, que se encuentra con su derecho a sufragio suspendido, sin que, a la fecha, éste haya sido sometido a un juicio oral”, añadió el abogado defensor.



El jurista argumentó que "es contrario a los tratados y convenciones internacionales que expresamente regulan la situación de los derechos políticos, toda vez que solo pueden ser suspendidos -o alguien puede ser privado de ellos- en virtud de una sentencia penal condenatoria después de un juicio”.



Cabe señalar que Enríquez-Ominami está inhabilitado para votar mientras espera a ser formalizado por el caso OAS, donde es acusado por el Ministerio Público por delitos tributarios y fraude al fisco. El juicio oral inició el pasado 14 de junio.



En ese contexto, el líder del PRO presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, donde pide impugnar la norma que no permite sufragar a quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictivas. Ahora el organismo deberá resolver su admisibilidad.



En paralelo, Enríquez-Ominami también acudió a la Corte de Apelaciones para que se pronuncie. Según el ex aspirante a La Moneda, el fallo se dilató debido a que el Servel no ha enviado los antecedentes solicitados por el tribunal del alzada.



“Impresentable que el Servel no envíe los antecedentes solicitados por la Corte en relación al recurso de protección que presenté para insistir en la recuperación de mis derechos políticos y ciudadanos. A cambio, solo pide prórrogas para dilatar su resolución”, indicó "ME-O" vía Twitter.