Vacuna "fantasma" en Espacio Riesco: Joven afectada estudia acciones legales

24Horas.cl Tvn

03.06.2021

Más polémicas se suman a las vacunaciones de este jueves 3 de mayo. Durante la jornada, una joven denunció en redes sociales que al ir a vacunarse contra el covid-19 a Espacio Riesco, no recibió el medicamento pese a que sí fue pinchada.



Así quedó evidenciado en un video que registró su hermano, donde se ve claramente que si bien la joven es pinchada por la profesional de la salud que la atiende, la jeringa no es presionada para inocularla.



En conversación con radio ADN, Camila Santander señaló que está estudiando con su familia presentar acciones legales, luego que incluso desde Espacio Riesco reconocieran lo ocurrido.



"Me llamaron de Espacio Riesco para pedirme disculpas porque no fui vacunada, está reconocido que no fui vacunada, y de hecho me dijeron ‘si quieres vienes hoy día a vacunarte’. El problema es que si quiero iniciar una acción legal, tengo que hacerme un examen de inmunización y eso es en dos semanas más, entonces tengo que postergar mi vacunación si quiero demandar”, explicó en ADN.

RESPUESTA DE AUTORIDADES

A través de un comunicado, la comuna de Huechuraba se refirió al caso, afirmando que "los estrictos protocolos implementados en los vacunatorios de la comuna permitieron detectar un error cometido en la técnica de inoculación por parte de una TENS en formación (…) El caso fue detectado por la personal titular que acompaña a las alumnas en práctica y corregido de inmediato, por lo que la persona recibió la dosis de la vacuna correspondiente”.



Durante el balance del Minsal de la situación del covid-19 en el país, las autoridades fueron consultadas sobre esta grave negligencia. El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que la joven ya fue vacunada tras detectar esta irregularidad.



Mientras que la subsecretaria Paula Daza explicó que “efectivamente, estamos en antecedentes de lo que pasó en Huechuraba. Tenemos la información por parte de la Corporación municipal de que el evento ya fue solucionado. De todos modos, la Seremi y la municipalidad están investigando los sucesos”.