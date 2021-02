Vecinos de Maipú acusan violento desalojo de terreno municipal “El Pajonal”

24horas tvn

09.02.2021

La mañana de este martes, personal de Carabineros desalojó una toma de terreno en la comuna de Maipú.

Las personas llegaron el domingo pasado a los terrenos de “El Pajonal”, pertenecientes al municipio, lo que causó revuelo entre los vecinos y vecinas del sector, causando peleas y enfrentamiento. En tanto, también se produjo conflictos entre las personas que se tomaron el terreno.

Según relató una de las personas que estaba en la toma, señaló al matinal que “los vecinos pacíficamente se tomaron este terreno porque no tienen una solución habitacional. Y viene Carabineros y comienza a agredir a los pobladores (...) Estamos persiguiendo el sueño habitación".

#Maipú: Carabineros de la 25ª Comisaría se encuentran realizando servicio preventivo al exterior de un sitio ocupado ilegalmente y a la espera de la orden de desalojo. #LaPrevenciónEsNuestraEsencia pic.twitter.com/3PN6gB94Gq — Carabineros Prefectura Rinconada (@CarabRinconada) February 8, 2021

En tanto, a través de una transmisión por Facebook de La Voz de Maipú, la alcaldesa Cathy Barriga, señaló este lunes que "he solicitado por todas las vías la presencia de policías a Intendencia, y me van a creer que las autoridades no vienen porque en el oficio no se especificó la cantidad de personas. No lo puedo creer", expresó.

Por último y tras pedir el desalojo el día lunes, sostuvo que "no se trata por un tema de discriminación (…) Acá se están dando hechos de violencia donde sí necesitamos urgente la participación de la Intendencia y de las policías para poner orden".