Víctima de Eurolatina: mujer vive hace 11 años en carpa frente a su casa rematada

24Horas.cl Tvn

20.01.2022

Ana Vidal Castro es una de las cientos de personas que fueron estafadas por la financiera informal Eurolatina. Cuando su casa en Recoleta se fue a remate en 2010 prometió quedarse viviendo afuera de ella en una carpa hasta recuperar su propiedad y lo cumplió.

Han pasado 11 años y sigue ahí esperando que la justicia resuelva a su favor. Su casa fue rematada por la financiera, la misma acusada de estafar a cientos de chilenas y chilenos de escasos recursos que se vieron imposibilitados de pagar los intereses que les cobraban por atrasarse en la cuotas de los créditos.

"Yo no me voy a mover de aquí hasta que me devuelvan mi casa", enfatizó Ana Vidal. Explicó que le quitaron su hogar "de forma injusta e arbitraria". El año 2000 la Corte de Apelaciones ordenó suspender el remate pero 10 años después otro Tribunal hizo efectivo el desalojo.

La mujer señaló que "no tengo porque avergonzarme, ni humillarme. No he hecho nada malo".

En 1998, Ana pidió un crédito por 3 millones de pesos, pacto cuotas de $180.000 mensuales durante seis años, casi el doble del total. Tras atrasarse unos días en el pago, las condiciones cambiaron y aumentó la deuda.

Al igual que todos los afectados y afectadas, firmó un contrato que si no pagaba, perdía su casa, la cual terminó siendo rematada en 12 millones de pesos.

Ana vive en su carpa acompañada de 15 gatos y tres perros, y guarda todas las pertencias que alcanzó a sacar. De noche duerme en la casa de una amiga de la infancia. "Hay mucha gente que se preocupa por ella, que está pendiente", mencionó Lia vecina de Ana.

La mujer espera que sea resuelto el recurso de nulidad que interpuso con su abogado. En tanto el profesional informó que la causa no avanza.