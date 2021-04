Diputada Troncoso acusó ser expulsada de bancada UDI por votar "igual que la gente de izquierda"

Agencia Aton

23.04.2021

Al inicio de la sesión de la Cámara de este viernes para la votación del proyecto que incluye un tercer retiro del 10% a las AFP, se notificó a través de un comunicado que la diputada Virginia Troncoso dejaría de estar en al bancada UDI.



Posteriormente, Troncoso acusó ser expulsada por votar "como una persona de izquierda" en distintos proyectos que han sido rechazados por el oficialismo, como los "súper ricos" o la eutanasia.



Consignar que la diputada ya había renunciado al partido tras aprobar la iniciativa del primer retiro al 10% a los fondos previsionales, pero seguía siendo parte de la bancada en la Cámara.



En declaraciones a radio Bio Bío, la parlamentaria lamentó que fue tratada "como una persona de izquierda" y que la "expulsaron ayer por teléfono". "Que por qué yo tenía esta manera de votar, que estaba votando igual que la gente de izquierda, y yo le dije perdóname no estoy votando igual que la gente de izquierda, soy una persona de derecha pero que veo las realidades”, agregó.



Troncoso se preguntó: “Lo encontré hasta una falta de respeto porque ¿por qué no me sacaron antes? Me podrían haber sacado de la bancada cuando me insultaron y me dijeron mil cosas porque yo había votado por el primer 10%. ¿Por qué esperaron tanto tiempo?, lo encontré un chiste de mal gusto”, comentó.



Incluso, la legisladora acusó que un par la acusó de ser “desleal con el Gobierno” y denunció que cuando la echaron “me llamaron para llamarme la atención, peor que una cabra chica, lo encontré una falta de respeto, pero allá ellos, no me voy a dejar llevar (...) yo voy a seguir exactamente igual, votando y viendo lo bueno que presente mi Gobierno yo voy a apoyar, pero si está la necesidad de la gente, también voy a apoyar y eso no significa que yo vote como si fuera de un partido de izquierda”.