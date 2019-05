3 actividades aparentemente inocentes con las que puede que estés financiando al crimen organizado

BBC Mundo

21.05.2019

Cuando pensamos en el crimen organizado, nos vienen a la mente hombres con pasamontañas armados hasta los dientes que llevan a cabo grandes atracos de dinero como en las películas policíacas.

Sin embargo, no es del todo así: hay formas más sutiles en las que el crimen organizado se mezcla en nuestras vidas sin que muchos nos demos cuenta.

La Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido dijo que la amenaza de las bandas criminales es "asombrosa" y que necesita dinero extra para combatirla.

Aquí te explicamos 3 maneras en las que, quizás sin quererlo, contribuimos al enriquecimiento de los delincuentes.

1. Los salones de belleza para manicura

Las trabajadoras de algunos salones para hacerse la manicura sufren explotación laboral.

En los últimos años surgieron por todo Reino Unido salones para hacerse la manicura. Son realmente populares y, sobre todo, muy económicos.

"Son mucho más baratos y, a veces, me apetece estar media hora sin hablar con nadie y que me cuiden", dice Hayley Burgess, del condado británico de Surrey.

"El hecho de que solo se pueda pagar en efectivo no me gusta. No se puede pagar con tarjeta, tienes que ir a sacar dinero", explica, sin embargo.

Pero detrás de unos precios atractivos y un servicio rápido puede haber un trasfondo criminal.

Las trabajadoras de algunos salones de manicura son víctimas de la trata de personas. Las traen del extranjero hasta Reino Unido, donde las obligan a trabajar horas y horas sin descanso.

La criminalista Anna Sergi afirma que hay maneras de discernir qué lugares pueden tener conexiones poco fiables.

"Si una empresa surge de la nada, dura seis meses y luego cierra, es una indicación de que algo turbio está sucediendo", explica.

"También es indicativo de que algo va mal que no se pueda pagar con tarjeta o cómo son los recibos", añade.

La trata de personas se vinculó a salones de belleza para hacer la manicura en Reino Unido.

Sergi dice que las cosas fueron cambiando a medida que el crimen organizado se generalizó en Reino Unido.

"Sabemos que ahora se trata de un problema que afecta tanto a los ciudadanos británicos como a otras comunidades".

Hayley asegura que, a partir de ahora, se pensará dos veces en qué salón se hace la manicura.

"En ningún caso querría financiar un crimen, así que sí, seguramente iré a lugares más caros", explica.

"El dinero es siempre una trampa porque, claro, todos tenemos que ajustarnos a un presupuesto".

2. Los videojuegos

Los delincuentes se sirven de las nuevas tecnologías para realizar estafas.

El enorme aumento de la popularidad de juegos como 'Fortnite' también puede contribuir a alimentar el crimen organizado.

¿Cómo? Los mercados negros pueden usarse para lavar dinero a través de V-Bucks, la moneda digital con la que se juega a 'Fortnite'.

Roban los detalles de la tarjeta de crédito y luego los usan para comprar V-Bucks en la tienda Fortnite, antes de venderlos a un precio más barato a los jugadores.

Estos estafadores también suelen aceptar criptomonedas como Bitcoin, lo que los hace aún más difíciles de rastrear.

Sergi cree que la edad que tengamos también puede influir a la hora de ser víctimas de estas estafas.

"Obviamente, las generaciones jóvenes son mucho más avanzadas que las generaciones anteriores con el uso de internet", explica.

"La comunicación a través de cualquier red social expone a las personas a una serie de riesgos, pero las generaciones más jóvenes no los sienten como riesgos porque pueden hablar con cualquier persona en cualquier momento del día".

3. Descargarse películas pirata en internet

Si te descargas películas ilegalmente, infringes la ley y, además, podrías estar ayudando al crimen organizado.

Puede que pienses que no pasa nada por ver películas o series pirata en internet en vez de pagar la entrada del cine.

Sin embargo, un informe de 2017 publicado por la organización antipiratería FACT afirma que descargarse ilegalmente películas, música o software podría significar enriquecer los bolsillos de las bandas criminales.

"La gente parece pensar que, como parte de los medios de comunicación tradicionales no lo ven como algo importante, no hay crimen organizado detrás de esta actividad", dice la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, el departamento gubernamental responsable de los problemas de derechos de autor y marcas registradas.

"El tiempo pondrá al descubierto las decenas de millones de dólares que participan en estas redes internacionales y el impacto potencialmente devastador en la creación de la industria de la radiodifusión".

Las organizaciones criminales ganan dinero, sobre todo, a través de publicidad. Se trata de las ventanas emergentes que promocionan, por ejemplo, sitios de apuestas y de citas.

Otras formas para financiarse son ofreciendo suscripciones o poniendo malware en el sitio, lo que les permite secuestrar el ordenador de un usuario.

"Descargarse una película puede ser o puede no ser parte de un escenario de crimen organizado, pero yo creo que es un delito grave y tiene consecuencias en la economía negra", asegura Sergi.

La criminóloga cree que normalizamos las descargas ilegales como si no pasase nada.

"La descarga de una película o la adquisición de un objeto falsificado -como un bolso- son como lágrimas en el océano, pero todos sumados equivalen a una pérdida masiva de la economía", afirma.

Sergi insta a pensar más allá de los estereotipos típicos de lo que significa el crimen organizado.

"El crimen organizado está en todas partes. No se trata de pobreza, no está siempre en otro lugar. Nos afecta a nosotros, aquí y ahora", concluye.