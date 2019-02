Al menos 130 personas mueren tras consumir alcohol de contrabando en India

BBC Mundo

24.02.2019

Al menos 130 personas han muerto y más de 200 están recibiendo tratamiento hospitalario después de haber consumido alcohol de contrabando en el noreste de India, según afirmaron las autoridades de ese país.

Un centenar de personas fallecieron en los estados colindantes de Uttar Pradesh y Uttarakhand esta semana y otras 35 muertes fueron reportadas en el estado de Assam este domingo.

Una decena de personas fueron detenidas, según aseguró un miembro de la policía.

Entre las víctimas hay muchas trabajadoras de plantaciones de té.

Este no es el primer episodio de este tipo que se da en India, pero sí el saldo mortal más alto desde 2011,cuando más de 170 personas murieron en el estado de Bengala Occidental.

Esta vez las primeras víctimas fallecieron el jueves, según el administrador del distrito de Golaghat, en Assam, Dhiren Hazarika.

Pushkar Singh, superintendente de la policía de esa localidad, le dijo a la BBC que su institución había encontrado la casa en la que el alcohol había sido preparado y que había recuperado un litro y medio de esta sustancia.

Desconcertados

Los médicos de los hospitales en los que las víctimas están siendo atendidas quedaron desconcertados por los ingredientes usados para alterar el alcohol y que han causado fallos en los órganos de los pacientes. Un experto de la ciudad de Guwahati está siendo trasladado para analizar estos componentes.

Muchos de quienes consumieron el alcohol adulterado trabajaban en plantaciones de té, como el marido de esta mujer.

"La gente llegó al hospital con vómitos fuertes, un dolor extremo en el pecho y sin aliento", le dijo a la agencia de noticias AFP el doctor Ratul Bordoloi, director adjunto del departamento de salud de Golaghat.

Un trabajador que estaba siendo tratado en el Hospital de Golaghat le dijo a la BBC que había estado el jueves en una plantación de té cuando se compró el alcohol.

"Yo había comprado medio litro de vino y me lo bebí antes de comer", afirmó. "Al principio, todo estaba normal pero después de un rato me empezó a doler la cabeza. El dolor se hizo tan fuerte que no podía comer ni dormir".

El hombre estuvo sin descanso hasta la mañana, cuando le empezó a doler el pecho. Su esposa lo llevó al hospital de la plantación de té y luego fue enviado al hospital distrital.

Las muertes por consumo de alcohol elaborado fuera de la ley, mucho más barato que el de marca, son algo común en áreas rurales de India.

Para darle más fuerza a la bebida, los contrabandistas suelen añadirle metanol, una forma de alcohol altamente tóxica que a veces se emplea como anticongelante.

El consumo de metanol, incluso en pequeñas cantidades, puede causar ceguera, daño al hígado y muerte.

