Avión militar se estrella con al menos 85 personas a bordo en Filipinas

BBC Mundo

04.07.2021

Un avión de la Fuerza Aérea de Filipinas con al menos 85 personas a bordo se estrelló este domingo en el sur del país.

Más de 40 personas han sido rescatadas y trasladadas al hospital, señaló el jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, Cirilito Sobejana.

Se informó que el avión, un Hércules C-130, intentaba aterrizar en Jolo, en la provincia de Sulu, cuando se salió de la pista.

LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. | via Priam Nepomuceno (: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7