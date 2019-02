Bohemian Rhapsody: las acusaciones de abuso sexual contra Bryan Singer que llevaron a que le retiraran de la nominación a mejor director en los Bafta

BBC Mundo

07.02.2019

Su nombre aparece en la lista de créditos como director de una de las películas más exitosas de la temporada, candidata a varios Oscar de Hollywood, pero nadie le menciona en los discursos de agradecimiento.

Es más, de un tiempo a esta parte su nombre se asocia a escándalos y noticias negativas.

Hablamos de Bryan Singer, el cineasta estadounidense que fue despedido del rodaje de Bohemian Rhapsody apenas tres semanas antes de que terminara la filmación y que sigue siendo el director oficial de la película sobre Freddie Mercury y su banda de rock Queen.

En aquel momento, diciembre de 2017, el estudio 20th Century Fox dijo que la causa del despido de Singer era "su comportamiento no confiable" tras haberse ausentado del rodaje durante varios días.

Sin embargo, la polémica que ahora salpica a Singer, de 53 años, tiene que ver con algo más grave que una ausencia laboral: varios hombres lo acusan de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran menores de edad.

Singer niega categóricamente las acusaciones.

"Inaceptable"

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha sido la última en distanciarse de Singer al anunciar que suspende su nominación a mejor director en los premios Bafta que se entregan este domingo en Londres (Reino Unido).

En un comunicado difundido este miércoles, la Academia dijo que considera el supuesto comportamiento de Singer "totalmente inaceptable e incompatible" con los valores de la organización.

Si bien apuntó que está al tanto de "la negación total de las acusaciones por parte de Singer", la Academia añadió que la suspensión se mantendrá en vigor "hasta que se haya aclarado el asunto".

Y agregó: "Para evitar confusiones, Bohemian Rhapsody sigue nominada en la categoría de Destacada Película Británica, y los otros individuos nominados por su trabajo en la película continúan siendo candidatos".

"Bafta cree que todo el mundo tiene derecho a una carrera exitosa en un entorno profesional seguro y continuará colaborando con las industrias del cine, los juegos y la televisión para conseguirlo".

Exitoso director

La polémica por el comportamiento de Singer no es algo nuevo en Hollywood.

De hecho, el director ha sido objeto de especulaciones desde hace más de dos décadas por su estilo de vida y, en particular, por su conducta sexual hacia chicos menores de edad.

Pero hasta el momento no parecía haberse visto afectado por las alegaciones.

Ni siquiera después del estallido del movimiento #MeToo desencadenado por las denuncias de abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein en octubre de 2017.

Bryan Singer ha dirigido cuatro de las películas de la taquillera saga X-Men.

Director de grandes éxitos como The Usual Suspects ("Sospechosos comunes"), Superman Returns o cuatro de las películas de la saga X-Men, Singer ha recaudado más de US$3.000 millones en taquilla en los últimos 20 años, situándose en lo más alto entre los cineastas de Hollywood.

Es conocido por asumir riesgos en la forma de contar historias y cabe señalar que su proyecto más reciente, Bohemian Rhapsody, tuvo un frío recibimiento de la crítica el pasado noviembre, pero para final de año había recaudado más de US$700 millones y se había convertido en uno de los grandes éxitos del año.

Hay quienes ven en este éxito profesional la razón por la que los escándalos no parecen -o parecían- tocarle.

¿Por qué ahora?

Algunos se preguntarán entonces por qué empiezan a verse consecuencias directas ahora, si el asunto era ya conocido.

Y es que la revista estadounidense The Atlantic acaba de publicar un extenso reportaje en el que varios hombres detallan los abusos a los que supuestamente les sometió Singer cuando eran menores de edad.

Entre ellos, hablan cuatro hombres que, según la revista, no lo habían hecho públicamente hasta ahora.

Dos alegan que Singer tuvo sexo con ellos aun sabiendo que eran menores de 18 años, la edad de consentimiento en California (Estados Unidos), lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Singer niega las acusaciones y dice que es una "difamación homofóbica" para explotar el éxito de Bohemian Rhapsody.

Durante la gala de los Globos de Oro del pasado 6 de enero, ninguno de los galardonados por Bohemian Rhapsody le dio las gracias a Bryan Singer, director de la película.

En un comunicado enviado a la BBC, Singer denunció que el reportaje "es un refrito de anteriores demandas falsas presentadas por una serie de individuos de mala reputación que están dispuestos a mentir a cambio de recibir dinero o atención".

Por su parte, el abogado de Singer, Andrew Brettler, le dijo a The Atlantic que el cineasta niega rotundamente haber tenido relaciones sexuales con hombres menores de edad, y añadió que no tiene preferencia por ellos.

Las acusaciones

La historia de The Atlantic incluye estas nuevas acusaciones así como testimonios de otros hombres que presentaron demandas contra Singer en el pasado que, o bien fueron resueltas por un acuerdo, o fueron voluntariamente retiradas.

De las nuevas acusaciones, un hombre, que quiso mantenerse anónimo en el artículo de The Atlantic, dijo que Singer y él tuvieron relaciones sexuales cuando tenía 15 años, y otro señaló que Singer sabía que él tenía 17 años cuando tuvieron sexo.

Un tercero narró que empezó una relación sexual con Singer cuando tenía 17 ó 18 años y lo definió como un "depredador" capaz de meter mano a los chicos sin su consentimiento. The Atlantic menciona a otro hombre, Victor Valdovinos, quien denuncia que Singer abusó de él repetidas veces durante el rodaje de la película de 1998 Apt Pupil ("El aprendiz").

La vida privada de Bryan Singer ha sido objeto de especulaciones en Hollywood desde hace más de dos décadas.

El abogado de Singer le dijo a The Atlantic que el director no sabe quién es Valdovinos y negó que hubiera pasado nada entre ellos.

También subrayó que Singer nunca ha sido arrestado o imputado de ningún crimen.

"Periodismo de venganza"

La historia de The Atlantic la firman Alex French y Maximillian Potter, acreditados como colaboradores independientes de la revista Esquire.

Singer publicó un comunicado en octubre de 2018 en el que dijo que estaba al tanto de que Esquire estaba planeando escribir un artículo negativo sobre él.

En el comunicado enviado a la BBC, Singer expuso: "Después de comprobar los datos con cuidado, y en consideración de la falta de fuentes creíbles, Esquire eligió no publicar esta pieza de periodismo de venganza".

"Esto no impidió que este escritor la vendiera a The Atlantic. Es triste que The Atlantic se rebaje a este pobre estándar de integridad periodística".

LA BBC se ha puesto en contacto con Esquire, sin obtener respuesta.