Cómo convertir tu celular Android en un control remoto para la televisión (y otros dispositivos)

05.08.2019

Convertir tú celular o tu tableta en un control remoto para la televisión es una de esas funcionalidades no tan conocidas que, sin embargo, puede hacerte la vida más fácil.

En BBC Mundo exploramos varias aplicaciones y formas para cambiar de canal con tu smartphone y sin moverte de tu asiento.

Lo primero que necesitas, sea cual sea la app que elijas, es enlazar tu teléfono a la misma wifi que la televisión y encender el bluethooth.

No te preocupes si la tuya no es una SmartTV y no está conectada a internet. Aún podrás cambiar de canales.

Android TV Remote Control, la aplicación lanzada por Google para su propio sistema operativo, parece la elección más natural.

Pero muchos de los usuarios que la han probado se quejan de que no se pueda subir el volumen o que no tenga un botón para apagar y encender.

Lo cierto es que te servirá para cambiar entre plataformas de streaming, avanzar o retroceder la serie que estás viendo o pausar la película.

Es una opción básica y gratuita.

Una vez descargada la app, te mostrará los dispositivos que puedes enlazar.

Elige tu televisión e introduce el código que te habrá aparecido en la pantalla.

Así conseguirás sincronizar el móvil y que funcione como un mando a distancia.

La marca de tu televisión

Sin embargo, lo más sencillo es mirar la marca de tu televisor y bajar la propia aplicación del fabricante.

Las televisiones Samsung se pueden controlar con una aplicación llamada SmartThings y las de LG con LG TV Plus.

Si la tuya es una Sony, busca SideView en la tienda de Google Play.

TVRemote es para televisiones Philips y Panasonic TV Remote para esta marca.

Una opción universal

Pero si ninguna de estas opciones te conviene o te parecen difíciles de usar (algunas lo son), siempre puedes optar por una de las aplicaciones mejor valorada en este capítulo.

Se llama SURE Universal Remote.

La buena noticia es que esta app te permite enlazar muchos más dispositivos que la televisión.

El aire acondicionado, el sistema de sonido, cámaras de seguridad o la tele por cable no tienen secretos para esta.

No en vano, la app presume de ser compatible con miles de dispositivos.

Y es gracias al puerto de infrarrojos que llevan incorporados muchos modelos de celulares de Samsung, Xiaomi, Huawei o LG.

Es gratuita con anuncios, pero si quieres evitarlos pero existe la opción de pagar US$2,64 al año.