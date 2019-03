Cómo el misterio de unas fotos perdidas reveló un vínculo con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la BBC

BBC Mundo

25.03.2019

A principios de marzo, la policía de Glasgow emitió un llamado inusual desde la oficina de objetos perdidos.

Una colección de fotos antiguas, quizás recuerdos de familia preciados, había sido encontrada en una tienda por departamentos de esa ciudad de Escocia.

Al resolver el misterio salió a la luz una inesperada conexión con uno de los momentos más oscuros de la historia de la BBC.

Había algunas pistas.

Una foto de boda en color sepia, con un grupo de invitados sonrientes, mujeres con sombreros de ala ancha y un niño pequeño en una falda escocesa, había sido tomada por "The Knightsbridge Photographic Bureau 245, Knightsbridge, SW7".

En la parte posterior, había notas escritas a mano: "Boda de Effie (la hermana de mamá que murió en el bombardeo de Londres 1941)", así como "Tío Harry" y "Tía Annie".

Cuatro fotos más pequeñas con las palabras "Millport 1952" escritas en la parte posterior mostraban grupos de niños llamados Moira, Grace, Helen, Rosemary, Janice y John.

Detectives y genealogistas

Las fotografías habían sido encontradas en la tienda de John Lewis en Glasgow el año pasado y entregadas a la policía.

Como nadie se había presentado para reclamarlas y pensando que podían tener un valor sentimental, los oficiales las publicaron en las redes sociales.

La BBC, así como algunos periódicos y sitios web, reportaron la historia y un equipo de detectives y genealogistas aficionados empezaron a tratar de armar el rompecabezas.

Poco después, el misterio se empezó a desentrañar.

El primer avance se produjo pocas horas después de que la historia apareciera en el sitio web de la BBC.

La conexión Millport

En trajes de baño, de izquierda a derecha: Moira Stewart, Grace Little, Helen Steven. En el paseo marítimo: Rosemary Houston, Helen, Grace y John Steven.

Millport es una ciudad costera en la pequeña isla de Cumbrae, justo al lado de la costa oeste de Escocia.

Una de las niñas de Millport se puso en contacto con la BBC.

Grace Beagrie, ahora de más de 70 años, tenía 9 y se llamaba Grace Little cuando esas fotografías fueron tomadas cerca de su casa, justo frente a la playa.

Los otros niños que aparecían con ella eran su prima Rosemary Houston, que estaba de visita, unas amigas - Moira Stewart y Janice Blair-, así como John y Helen Steven, que se alojaban con sus abuelos en el apartamento debajo de la casa de Grace.

"Nos bañábamos en el mar todos los días", recordó Grace.

"Nuestros padres nos dijeron que si estaba lloviendo, el agua se sentiría más caliente, y les creímos.

"Jugamos mucho en el patio trasero y recorríamos las colinas".

De izquierda a derecha: Helen y Rosemary. Segunda foto: Grace, Helen y Janice Blair.

Grace no recordaba quién había tomado las fotos, pero nos dijo que podría haber sido un fotógrafo callejero que trabajaba en el quiosco de periódicos cercano, tomando fotos y vendiéndoselas a turistas.

En cuanto a la fotografía de boda, los nombres no le sonaban, pero sospechaba que podrían estar vinculados con la familia Steven.

Su corazonada resultó atinada.

La boda de Effie

Varias personas nos escribieron por las redes sociales con sugerencias de lugares en los que podría haberse tomado la fotografía de la boda.

St. Columba, una iglesia en la calle Pont de Londres, tenía una entrada de aspecto similar antes de que fuera destruida por bombas incendiarias en 1941.

Otros señalaron que Effie era la abreviatura de Euphemia, un nombre distintivo que, junto con la información de que murió en el Blitz, era un detalle importante.

La genealogista aficionada Sally Howel buscó en las listas de muertes de civiles de la Segunda Guerra Mundial y le envió a la BBC un correo electrónico sugiriendo una posible candidata.

Euphemia Shearer murió en octubre de 1940, un año antes de la fecha escrita en la fotografía, pero eso podría haber sido un simple error.

Su apellido de soltera era Steven y nació en el área de Dennistoun en Glasgow, pero vivía en Londres cuando murió, a la edad de 29 años.

Según los registros, en 1939 se casó con otro escocés, George Ross Shearer, en Chelsea, no lejos de la Oficina fotográfica de Knightsbridge.

Con los nombres de la pareja, fue posible determinar la ubicación y la fecha precisa.

La iglesia de St. Columba fue reconstruida en la década de 1950 y la oficina de la iglesia confirmó que la boda se celebró allí el lunes 17 de julio, siete semanas antes de que Reino Unido y Alemania se enfrentaran en la guerra.

Sally tenía otra información que daba un giro irónico a la historia: Euphemia Shearer trabajaba para la BBC.

El bombardeo de Broadcasting House

La explosión en octubre de 1940 cobró 7 vidas.

En el otoño de 1940, Londres enfrentaba toda la fuerza del Blitz.

Justo después de las 8 p. m. del 15 de octubre, una bomba de 225 kilos impactó contra el 7º piso de la sede de la BBC en Broadcasting House, destruyendo la centralita telefónica y deteniéndose dos pisos más abajo en la biblioteca de música, pero no explotó.

La BBC tenía sus propios bomberos en el edificio que pronto lograron controlar las llamas.

Pero la bomba tenía un fusible de acción retrasada. Cuando el personal intentó moverla, detonó.

Un miembro del personal describió la escena después de la explosión como "El Infierno de Dante".

A las 9:09 p.m., mientras el presentador de noticias Bruce Belfrage estaba en el sótano leyendo el boletín, el edificio tembló y el sonido de la explosión se transmitió en vivo a la nación.

Bañado con yeso que caía, Belfrage se detuvo y tosió, y reanudó calmadamente la lectura de las noticias.

Más tarde se enteraría de que siete de sus colegas de la BBC habían perdido la vida.

El departamento de archivo escrito de la BBC no pudo encontrar un registro de Euphemia Shearer como miembro del personal (posiblemente se había incorporado hacía poco a la corporación), pero un memorando confirmó que una de las víctimas era una "Sra. Ross Shearer" que trabajaba para BBC Monitoring, el departamento que controla los informes de noticias de todo el mundo.

Atando cabos

La evidencia circunstancial de que "Effie" era Euphemia Shearer era sólida, pero otra genealogista aficionada, Sue Wright, dejó el asunto más allá de toda duda.

Con su computadora, pudo trazar un árbol genealógico para Euphemia y la conexión entre las fotografías se hizo más clara.

El hermano mayor de Euphemia era Henry Robertson Steven (compartían el mismo segundo nombre) y Henry era el padre de los dos hijos de Steven fotografiados en Millport en la década de 1950.

Probablemente era el "tío Harry" mencionado en la foto de la boda, mientras que la hermana mayor de Euphemia se llamaba Annie, "la tía Annie".

Con esos datos fue posible deducir quién había hecho las anotaciones que aparecían en las fotos.

No podían ser John o Helen porque se referían a Henry como "tío Harry" en lugar de padre. Los hijos de la tía Annie también quedaban descartados.

Su descripción de Effie como "la hermana de mamá" sugiere que el escritor era hijo o hija de una de las otras dos hermanas.

Resolver la última parte del rompecabezas resultó ser lo más desafiante, pero, gracias a la tenaz determinación de Sue, el misterio de las fotos perdidas finalmente se aclaró cuando rastreamos a algunos de los parientes vivos de Effie.

Todo se revela

El año pasado, Helen Orr, una de las "niñas Steven" fotografiadas en Millport, se reunió en Glasgow con Sheena MacIntyre, su prima que había emigrado a Canadá hace más de 50 años.

Mientras conversaban tomando una taza de café en la tienda de John Lewis en la ciudad, Helen le dio a Sheena la vieja foto de la boda.

"Le expliqué quiénes aparecían en ella", le contó Helen a la BBC. "Mi padre estaba allí y los padres de Sheena, y ella tomó notas en la parte posterior de la foto".

Curiosamente, en la foto en los escalones de St. Columba, aparecen muchos de los parientes escoceses de la pareja de novios, pero la novia y el novio estaban ausentes.

La foto muestra los invitados a la boda de Effie, pero ella no aparece.

Las fotografías de Millport eran para que Sheena se las diera a otro miembro de la familia, pero en la emoción de la reunión, las dejaron en la tienda. Cada una asumió que la otra la tenía, así que no se dieron cuenta de que estaban perdidas.

"Realmente no sé cómo sucedió", dijo Sheena, hablando desde Vancouver. "Sabes cómo es cuando te encuentras con alguien que no has visto en mucho tiempo. No haces más que charlar y charlar y charlar".

Ni Helen ni Sheena habían nacido cuando su tía Effie murió en Londres en 1940, poco más de un año después de su matrimonio, pero Helen recuerda cómo afectó a su padre.

"La gente de su generación no hablaba mucho sobre la guerra, pero recuerdo que estaba muy triste por eso. Siempre estaba muy silencioso el Día del Recuerdo", dijo.

Todas las imágenes están sujetas a derechos de autor.

