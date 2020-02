"Dinosaurios enamorados", la canción viral escrita por una niña de 3 años

BBC Mundo

01.02.2020

Una canción llamada "Dinosaurios enamorados", cantada por una niña de tres años, es un éxito en redes.

La pequeña Fenn Rosenthal, de Reino Unido, grabó el tema con la ayuda de su padre, Tom, que es músico.

Tom publicó la grabación en Twitter el martes y hasta la noche del jueves, había alcanzado 4.700.000 reproducciones.

Además, se había compartido más de 48.000 veces y recibido 226.000 "me gusta".

"Pensé que era una buena canción, que era coherente. Es bastante dulce. Pero es cuestión de azar que aprietes un botón y se vuelva viral", dice Tom.

Fenn, my nearly 4 year old daughter, recorded her first ever solo song today. She came up with all the words herself and I helped her a little bit with the tune. It’s called ‘Dinosaurs in Love’. 🦕❤️🦕 pic.twitter.com/erCgG0sUvP