El adorable gesto anónimo con un niño de 4 años que se volvió viral

BBC Mundo

26.09.2018

En la mayoría de los casos, las limitaciones con respecto a los puestos de estacionamiento público suelen causar frustración, no agrado.

Pero en Wiesbaden, una ciudad en el oeste de Alemania, la señal que apareció en un poste sorprendió gratamente a muchos usuarios en Twitter.

Hubo quien incluso la catalogó como el acto de amabilidad más hermoso que había visto.

My son has parked his bike by this lamppost just about every day for the last year. This morning, this sticker had appeared. Absolutely made our day. People can be so brilliant. Thank you, whoever did it pic.twitter.com/rYC8jCTD5L