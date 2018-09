El ciberacoso que sufren las mujeres que buscan donantes de esperma en internet

BBC Mundo

Buscar un donante de esperma a través de internet es una posibilidad que ofrecen sitios web (no regulados) en todo el mundo. En ellos, varios hombres se ofrecen para "ayudar a mujeres solteras a engendrar". Pero este método puede ser arriesgado e incluso resultar en acoso.

Las leyes varían según cada país. Unos sitios ofrecen inseminación artificial y otros, inseminación natural, es decir, tener sexo sin precauciones con un completo desconocido.

Una investigación de la BBC reveló que algunas mujeres son acosadas e incluso reciben fotos de abortos en respuesta a su petición.

La regulación sobre la inseminación artificial suele ser bastante estricta y costosa. Por eso muchas mujeres recurren a internet.

Una de ellas le contó a la BBC cómo un donante potencial resultó estar casado y haberse hecho una vasectomía.

"Algunos idiotas"

Sarah dice que sintió que no podía confiar en nadie.

Sarah tiene 26 años y es británica. Está soltera y quiere tener un bebé sin tener una pareja.

Le dijo a la BBC que los costos de un tratamiento privado eran demasiado altos para ella y que hacerlo por internet significaba que el tratamiento sería gratuito. Sin embargo, experimentó algunos problemas.

"Hubo algunos idiotas con los que realmente no me habría gustado interactuar. Lo que hacen es acosarte o te empiezan a enviar fotos de cosas que no quieres ver".

"Mensajes de abortos involuntarios"

Otro caso es el de Kirsti y Danielle. Esta pareja de mujeres fue presionada por algunos hombres en internet para que optaran por la inseminación natural para tener un hijo.

"Algunas personas tratan de desanimarte enviándote mensajes de abortos involuntarios y ese tipo de cosas si lo haces de esa manera. Eso es lo que ocurre", explicó Kirsti.

"Tratan de hacerte cambiar de opinión con ese método para que tengas sexo con ellos (inseminación natural)".

Kirsti y Danielle son pareja y queiren tener un hijo.

No es lo que parece...

Sarah también cuenta que conoció a un hombre en internet que no era lo que parecía.

"Al final, resultó que estaba casado y que tenía hecha una vasectomía, por lo que de todas formas no era viable para la donación", comenta.

"Me hizo sentir que no podía confiar en nadie en esa página web".

La joven cree que esos sitios "deberían ser regulados por organizaciones adecuadas, no por una persona cualquiera".

"No sabes si son seguros porque no hay pruebas sobre quiénes son las personas con las que hablas".

"Posición vulnerable"

La doctora Larisa Corda cree que las mujeres se ponen a sí mismas en una posición vulnerable.

Algunas clínicas de fertilidad llevan a cabo un estricto proceso de detección de infecciones de transmisión sexual y verifican el historial médico completo de los posibles donantes.

Alison Lamont, del Centro de Fertilidad de Newcastle, Reino Unido, le dijo a la BBC que para las clínicas suele ser difícil encontrar donantes.

La experta en fertilidad Larisa Corda dice que hay una tendencia creciente de buscar donantes de esperma a través de internet, y que se trata de un hecho "muy alarmante".

"Creo que las mujeres se ponen a sí mismas en una posición muy vulnerable, médicamente hablando, y también por las opciones de sufrir abusos", expresó Corda.

Corda cree que los costos del proceso de inseminación suponen una verdadera barrera para muchas mujeres y hace que se pongan en esas situaciones.

"En un mundo ideal, me gustaría que se cerraran (las páginas) porque creo que la seguridad y bienestar de las mujeres tiene que ser lo primordial", le dijo a la BBC.

Encontrar un donante de esperma no es fácil para muchas mujeres.

La investigadora Tamara Turner-Moore, quien da clases de psicología en la Escuela de Ciencias Sociales de Universidad Beckett de Leeds, en Reino Unido, está implicada en un estudio sobre la donación de esperma en internet.

Cree que es la primera gran investigación de este tipo sobe esa cuestión.

La académica analizará una serie de sitios web que ofrecen esperma y cómo son los perfiles de hombres que lo utilizan.

Esta investigación también tendrá en cuenta las experiencias de las mujeres que los usan, incluidas las de quienes experimentaron actitudes violentas por parte de los donantes.

Espera hacerse una idea del número de páginas web que hay de este tipo, de los problemas que enfrentan las mujeres y de cómo pueden resolverse.

