El invento del siglo XIX que está dificultando el funcionamiento del telescopio espacial Hubble

BBC Mundo

10.10.2018

"Fin de semana muy estresante. En este momento, el Telescopio Espacial Hubble está en modo seguro mientras decidimos qué hacer".

Así comienza un reciente mensaje en Twitter de Rachel Osten, una de las líderes de la misión del Hubble en el Instituto Científico del Telescopio Espacial en Baltimore, Estados Unidos.

El telescopio venía operando con cuatro de sus seis giroscopios cuando uno de ellos falló el viernes.

Los controladores intentaron encender un giroscopio diferente, pero constataron que éste tampoco funcionaba correctamente.

"El primer paso es tratar de recuperar el último giroscopio, que habíamos apagado y que estaba siendo problemático", señaló Osten.

La avería es una mala noticia para el gran telescopio lanzado hace casi tres décadas y venerado por sus espectaculares imágenes tanto por astrónomos como por entusiastas en todo el mundo.

Las fallas significan que actualmente el Hubble sólo tiene dos giroscopios completamente funcionales.

