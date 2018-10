El pequeño teléfono inteligente Tiny Palm que desconcierta a los fans de los dispositivos móviles

BBC Mundo

18.10.2018

Es pequeñísimo, lleva Android y está diseñado para ser un "teléfono complementario" del celular de tamaño normal que utilizas a diario.

Es el Tiny Palm, de marca Palm, que acaba de ser lanzado en Estados Unidos.

El aparato es del tamaño de una tarjeta de crédito y tiene dos cámaras, pero no cuenta con conector para audífonos ni carga inalámbrica.

Está diseñado para ayudar a la gente a que "tome un descanso" de su celular principal, a pesar de que es en sí mismo un teléfono inteligente totalmente funcional.

El dispositivo ha dejado sorprendidos a muchos.

Costará US$349 y estará disponible en Estados Unidos sólo con la red de Verizon a partir de noviembre.

En su material de promoción se lo describe como "un producto totalmente conectado que está sincronizado con tu teléfono inteligente existente para que toda tu conectividad pueda ir donde tu teléfono inteligente no puede".

El dispositivo cuenta con el apoyo del jugador de baloncesto Stephen Curry, quien tuiteó que estaba "emocionado de traer al Palm de regreso".

La marca de moda Kate Spade también diseñó un estuche especial para el pequeño celular.

El analista de CCS Insight, Ben Wood, dijo que ésta era "ciertamente una iniciativa ambiciosa" de la empresa emergente de San Francisco que obtuvo la licencia de la marca Palm del dueño de la compañía, TCL.

"Los teléfonos pequeños, los llamados 'acompañantes', ya se han probado en el pasado y realmente no han capturado la imaginación de los consumidores", le dijo Wood a la BBC.

Agregó que éste último se distingue de otros "segundos teléfonos" porque no depende de Bluetooth para conectarse al dispositivo principal.

Wood declaró que no cree que la nostalgia de la marca Palm de los 1990 sea suficiente para impulsar las ventas.

"La marca Palm está perfectamente adecuada a un producto que cabe en la palma de tu mano", indicó el comentarista.

"Más allá de eso, dudo que quede mucho valor de marca en Palm, fuera de lo que significa para los sperfanáticos de la tecnología".

Dieter Bohn, en un comentario en el sitio web The Verge, describió al Palm como "una cosita rara".

Y Andrew Orlowski, afirma en The Register: "Aquí está un teléfono que te salvará de tu teléfono. Pero ¿Qué te salvará de tu Palm? Debemos suponer que otro teléfono, uno más pequeño...".

También en las redes sociales llovieron los comentarios.

Palm used to be great. But this is off the scale stupid. If there is genuinely a market for ‘a smaller parasitic phone because your phablet is too big to hold’ then society needs an urgent reboot.