El rapero Kanye West se cambia el nombre a Ye

BBC Mundo

30.09.2018

El conocido rapero Kanye West se cambia el nombre. Ahora es Ye.

Lo anunció este sábado en su cuenta de Twitter: "El ser hasta ahora conocido como Kanye West. Soy YE".

Hace un tiempo que West, de 41 años, es conocido con el apodo de Ye, el cual utilizó como título de su octavo disco, lanzado en el mes de junio.

Además de ser un diminutivo de su nombre profesional actual, West había explicado previamente que la palabra tiene para él un significado religioso.

"Creo que 'ye' es la palabra más utilizada en la Biblia, y en la Biblia significa 'tú", dijo West este año.

"Así que yo soy tú, soy nosotros, es nosotros. Pasé de Kanye, que significa el único, a solo Ye, un reflejo de lo bueno que hay en nosotros, lo malo, lo confuso, todo. El álbum es más un reflejo de quiénes somos".

the being formally known as Kanye West



I am YE