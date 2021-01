Elecciones en EE.UU.: la llamada en la que Trump pide a un funcionario electoral de Georgia que vuelva a "examinar" el resultado en ese estado

BBC Mundo

04.01.2021

Según una grabación difundida este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al principal funcionario electoral de Georgia que "encontrara" suficientes votos para anular el resultado de la elección.

"Solo quiero encontrar 11.780 votos", le dijo Trump al republicano Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, según el audio de una llamada telefónica publicado por The Washington Post.

En la grabación, Raffensperger responde que los resultados de Georgia eran correctos.

Joe Biden ganó Georgia junto con algunos estados péndulo, lo que le permitió obtener 306 votos del colegio electoral, frente a los 232 de Trump.

Desde la votación del 3 de noviembre, Trump ha denunciado un fraude electoral generalizado sin proporcionar ninguna prueba.

Los 50 estados han certificado el resultado de las elecciones, algunos después de recuentos y apelaciones legales.

Hasta ahora, los tribunales estadounidenses han rechazado 60 impugnaciones a la victoria de Biden.

El 6 de enero, el Congreso debe certificar formalmente el resultado de las elecciones.

Biden, del partido Demócrata, será investido como presidente el 20 de enero.

Georgia debe votar nuevamente este martes para elegir a los dos senadores del estado. El resultado podría determinar el equilibrio de poder en el Senado.

Si los dos contendientes demócratas ganan, habrá un número igual de senadores republicanos y demócratas y la vicepresidenta electa demócrata Kamala Harris tendrá el voto decisivo.

Los demócratas de Biden ya controlan la Cámara de Representantes.

En los extractos publicados por The Washington Post, se puede escuchar a Trump persuadiendo y presionando al secretario de estado de Georgia.

Trump insiste en que había ganado las elecciones en Georgia y le dice a Raffensperger que no hay "nada de malo en decir que has recalculado (los votos)".

Raffensperger responde diciendo "el problema que tiene, señor presidente, es que los datos que usted tiene son incorrectos".

Más adelante en la llamada, Trump dice que el rumor era que las boletas habían sido trituradas y la maquinaria de votación se había retirado del condado de Fulton, un reclamo que el abogado de Raffensperger negó.

El presidente luego amenaza al funcionario con posibles consecuencias legales.

"Sabes lo que hicieron y no lo estás denunciando. Eso es un delito. No puedes permitir que eso suceda. Es un gran riesgo para ti y para Ryan, tu abogado", dice Trump.

Luego, Trump pide los 11.780 votos adicionales, los que le habrían dado un total de 2.473.634 votos en el estado, uno más que Biden, quien recibió 2.473.633 votos.

"Yo solo quiero encontrar 11.780 votos, que son uno más de los que tenemos, porque nosotros ganamos el estado (...)", señala Trump.

Trump también le dice a Raffensperger que debería volver a examinar el resultado en el estado.

"Puede volver a examinarlo, pero volver a examinarlo con personas que quieran encontrar respuestas, no con personas que no quieran encontrarlas", dice el presidente.

"Señor presidente, usted tiene personas que envían información y nosotros tenemos a nuestra gente que envía información y luego se presenta ante el tribunal y el tribunal tiene que tomar una determinación", respondió Raffensperger. "Tenemos que defender nuestros números, creemos que nuestros números son correctos".

El domingo, Trump tuiteó que Raffensperger no había dado detalles del fraude que alega el presidente. "¡No tiene ni idea!", el presidente tuiteó.

Raffensperger respondió en Twitter: "Respetuosamente, presidente Trump: lo que está diciendo no es verdad. La verdad saldrá a la luz".

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC