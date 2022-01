Estampida en Copa Africana de Naciones deja al menos 8 muertos en Camerún

BBC Mundo

25.01.2022

Al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas luego de una avalancha humana a la salida de un partido de fútbol de la Copa Africana de Naciones en Camerún.

Imágenes de video mostraban a los fanáticos intentando entrar al estadio Paul Biya en un barrio de la capital, Yaundé.

Hay un menor entre los muertos, según un reporte del Ministerio de Salud obtenido por la agencia de noticias AFP.

Otro reporte dijo que varios niños quedaron inconscientes.

El estadio tiene una capacidad de 60.000 personas, pero por restricciones contra la covid, no se esperaba que estuviera a más del 80% de su capacidad.

Algunos funcionarios dijeron que intentaron asistir unas 50.000 personas.

La periodista Leocadia Bongben estaba en el partido. Le contó al programa Newsday, de la BBC, que vio disturbios procedentes de una de las "zonas para fanáticos" afuera del estadio.

"La gente empezó a gritar. Un minuto después de eso, una ambulancia llegó al estadio, pero cuando llegamos al lugar la policía no nos permitía acercarnos a donde estaba la estampida", dijo.

