Harry Potter: qué se sabe de los cuatro nuevos libros que JK Rowling publicará en junio

BBC Mundo

31.05.2019

La magia de Harry Potter continuará.

La escritora JK Rowling lanzará cuatro nuevos libros de Harry Potter en formato electrónico el mes próximo, ofreciendo a los fanáticos del joven mago y sus amigos la oportunidad de "profundizar en la rica historia de la magia".

Pottermore, el sitio web de Rowling, publicará las historias que se dedicarán a todas las cosas del "mundo mágico".

Cada libro estará basado en las lecciones estudiadas en la Escuela de Brujería y Hechicería de Hogwarts.

Y están inspirados en una exposición de la Biblioteca Británica sobre Harry Potter.

