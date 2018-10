Cómo una madre avergonzó a su hijo con un tuit que lo hizo famoso en Internet

BBC Mundo

10.10.2018

El hashtag #HimToo (él también) empezó como una defensa conservadora de los hombres acusados de abuso sexual en EE.UU., pero esta semana acabó como objeto de parodias y chistes en Twitter.

El cambio ocurrió por el tuit de una madre estadounidense más que orgullosa de su hijo que terminó avergonzándolo en internet.

Su publicación ya no está disponible, pero algún usuario logró tomarle una captura de pantalla y permitir que quede para la historia.

If you are seeing the #himtoo hashtag and are utterly confused as to why so many people are posting photos of men who are clearly NOT their sons with the same text copy/pasted, this is what started it.



@MarlaReynoldsC3 has since deleted her account. pic.twitter.com/Q5XPj2I9Fe — Holly Fιɢυeroα O'Reιlly (@AynRandPaulRyan) 8 de octubre de 2018

"Si estás viendo el hashtag #himtoo y estás completamente confundido sobre por qué tantas personas están publicando fotos de hombres que claramente NO son sus hijos (...) esto es lo que lo inició (foto del tuit de la madre). @MarlaReynoldsC3 (la madre) ha eliminado su cuenta", dijo Holly Figueroa O'Reilly el martes.

En la foto se puede ver que el tuit de la madre, identificada como "BlueStarMom3" (que se puede traducir por "madre estrella azul", que son las que tienen hijos en las fuerzas armadas).

"Este es MI hijo. Se graduó en primer lugar en el campo de entrenamiento. Ganó el premio de las Organizaciones Unidas de Servicio (USO, en inglés, un grupo que ofrece entretenimiento a las FF.AA. de EE.UU.). Fue número uno en la escuela. Es un caballero que respeta a las mujeres. No va citas a solas debido al clima actual de falsas acusaciones sexuales por parte de feministas radicales (provistas) con un hacha para machacar. Yo voto #HimToo".

"MI hijo"

El tuit dio lugar a cientos de parodias en la red social, que cambiaban la foto del hijo de la señora, identificado como Pieter Hanson, por imágenes de personajes como Norman Bates, el asesino de la película "Psicosis"; hasta Marty McFly, protagonista del filme "Volver al futuro".

La escritora de comedia Emlyn Crenshaw puso la foto de un pingüino:

This is MY son. He graduated second to last in flying camp. He successfully swallowed salmon today. He is a gentleman who respects - nay, deserves women. He wont go on solo dates due to the current climate of false sexual accusations, and also bc hes emotionally stunted #HimToo pic.twitter.com/TDLweUjpHJ — Emlyn Crenshaw (@emlyncrenshaw) 8 de octubre de 2018

"Este es MI hijo (el pingüino). Se graduó en segundo lugar entre los últimos en el campamento de vuelo. Tragó con éxito el salmón de hoy. Es un caballero que respeta, no, que se merece a las mujeres. No va a citas solo debido al clima actual de falsas acusaciones sexuales y también porque está emocionalmente atrofiado #HimToo", tuiteó Crenshaw el lunes.

¿Miedo de tener citas?

La BBC habló con Pieter Hanson, de Florida, EE.UU., y respondió la pregunta que todos se hacían.

"¡No tengo miedo de tener citas!", bromeó. "Es que mi madre fue un poco tonta, pero no le prestaría demasiada atención a eso".

El "clima actual de falsas acusaciones sexuales" en el tuit original puede referirse a la controversia en torno al nombramiento del nuevo juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh en EE.UU.

El Senado de EE.UU. confirmó a Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema el sábado.

El presidente Donald Trump dijo que las acusaciones de abuso sexual de al menos tres mujeres contra Kavanaugh eran una farsa, y la comunicadora conservadora Candace Owens popularizó el hashtag #HimToo para defender al juez, que fue confirmado en el puesto el sábado.

Trump también dijo que la situación se había vuelto muy peligrosa para los jóvenes que podían ser acusados por mujeres.

El problema se volvió tan divisivo que quizás no sorprende que "BlueStarMom3" se haya encontrado con tal reacción en Twitter.

Pero Pieter Hanson trató de convertir el incidente en algo positivo.

Campaña

Primero, se creó una cuenta de Twitter para dejar clara su identidad y hablar sobre el tuit de su madre.

That was my Mom. Sometimes the people we love do things that hurt us without realizing it. Let’s turn this around. I respect and #BelieveWomen . I never have and never will support #HimToo . I’m a proud Navy vet, Cat Dad and Ally. Also, Twitter, your meme game is on point. pic.twitter.com/yZFkEjyB6L — Pieter Hanson (@Thatwasmymom) 9 de octubre de 2018

"Esa fue mi mamá. A veces las personas que amamos hacen cosas que nos lastiman sin darse cuenta. Vamos a darle la vuelta a esto. Yo respeto y #BelieveWomen (creo a las mujeres). Nunca lo he hecho y nunca apoyaré (al movimiento) #HimToo. Soy un orgulloso veterano de la Marina, papá y aliado gatuno. Además, Twitter, el juego de memes está preciso", escribió Hanson en su presentación oficial.

En conversación con la BBC, contó que se había quedado estupefacto cuando vio el tuit de su madre.

"Pero todos tenemos padres locos", reconoció. "Aún así la amo. Ella es mi madre. Lo que dijo fue bastante provocador, pero quise asegurarme de que las reacciones no resulten duras para ella", añadió.

La nominación de Kavanaugh a la Corte Suprema se convirtió en un tema bastante divisivo en EE.UU.

Hanson aseguró que estaba usando la experiencia para "convertir lo negativo en algo positivo".

"He estado trabajando durante años para apoyar a la Sociedad de Leucemia y Linfoma", dijo. "Mi hermano menor es sobreviviente de cáncer".

"He tenido un alcance limitado, pero esto es una buena oportunidad para apoyar una causa en la que realmente creo", comentó.

"Estoy tratando de usar esto como una vía para aumentar la conciencia (sobre la enfermedad) de mi hermano menor. Es una persona increíble y es mi héroe personal", señaló.

I’m new at this... so this time with pictures ! So #negativeintopositives my little brother Cooper is a child survivor of non hodgkin lymphoma and my personal hero. Please donate to @LLSusa @MakeAWish pic.twitter.com/65Zeay8vPa — Pieter Hanson (@Thatwasmymom) 9 de octubre de 2018

"Soy nuevo en esto... ¡así que esta vez con fotos! Entonces, #negativoenpositivo, mi hermano menor Cooper es un niño sobreviviente de linfoma y mi héroe personal. Por favor, haz una donación a @LLSusa @MakeAWish", tuiteó Hanson el martes.

