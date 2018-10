Jamal Khashoggi: 4 preguntas para entender el caso del periodista cuya muerte tiene en la mira a Arabia Saudita

Desarrollo Internet

20.10.2018

El 2 de octubre pasado, Jamal Khashoggi, un conocido periodista y crítico del gobierno de Arabia Saudita, entró al consulado de su país en Estambul, para un trámite.

Nunca volvió a ser visto.

Durante más de dos semanas, la versión de Riad era que el columnista del The Washington Post había salido de consulado.

Pero las autoridades turcas aseguraban tener pruebas de que había sido asesinado por varios agentes sauditas.

Funcionarios turcos filtraron una supuesta grabación hecha en el consulado que apuntaba a la tortura, degollamiento y desmembramiento del periodista disidente, lo que provocó una oleada de indignación alrededor del mundo y graves problemas para Riad.

Y este viernes, Arabia Saudita lanzó la versión de que el periodista, de 59 años de edad, murió "en una acalorada pelea".

Las autoridades de Arabia Saudia, además, informaron que el rey Salmán bin Abdulaziz despidió al jefe de inteligencia adjunto, Ahmed al Assiri, y comunicaron que la investigación sigue abierta.

BBC Mundo te resume las claves del caso y por qué ha generado esta crisis internacional.

1. ¿Quién era Jamal Khashoggi?

Khashoggi era un reconocido periodista que había cubierto importantes acontecimientos en la región para varios medios de comunicación sauditas, entre ellos la invasión soviética en Afganistán o el ascenso de Osama bin Laden.

Durante años fue percibido como alguien cercano a la familia real e incluso fue consejero de oficiales de alto rango.

Después de que varios de sus amigos fueran arrestados durante las purgas iniciadas por el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, su columna en el diario al-Hayat fue cancelada y hay reportes de que recibió avisos de que no siguiera mostrando sus opiniones en Twitter.

El año pasado, Khashoggi decidió autoexiliarse en Estados Unidos. Allí escribía una columna mensual en el diario The Washington Post, en la que solía criticar las políticas del príncipe Bin Salman.

"He dejado mi casa, mi familia y mi trabajo, y estoy levantando la voz. No hacerlo sería traicionar a aquellos que languidecen en la cárcel. Yo puedo hablar mientras que tantos otro no pueden", escribió en septiembre de 2017.

En su primera columna para el periódico estadounidense, Khashoggi reconoció que temía que lo arrestaran como resultado de las duras medidas en contra de los críticos del gobierno ordenadas por el príncipe después de que el rey Salman, su padre, lo nombrara su sucesor, en 2017.

"Las personas que están siendo arrestadas ni siquiera son disidentes, solo tienen una mente independiente", le dijo Khashoggi al programa Newshour de la BBC tres días antes de su desaparición, cuando se encontraba en Londres para asistir a una conferencia.

En la entrevista también declaró que no pensaba que "algún día pudiera ser capaz de regresar a su país".

2. ¿Cómo desapareció?

Khashoggi visitó el consulado saudita en Estambul por primera vez el 28 de septiembre para obtener un documento que certificaba que se había divorciado de su anterior esposa, pero se le comunicó que tenía que regresar otro día.

El periodista reservó una cita para regresar el martes 2 de octubre. Ese día llegó al consulado a las 13:14 hora local para asistir al encuentro programado para las 13:30.

Según varios reportes, el periodista le había dicho a varios amigos que lo habían tratado "muy amablemente" en su primera visita y les aseguró que no tendría ningún problema en esta segunda ocasión.

A pesar de ello, le dio a su prometida turca, Hatice Cengiz, dos teléfonos móviles y le indicó que llamara a un asesor del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, si no regresaba del consulado.

Ese día la mujer esperó durante más de 10 horas fuera del edificio y al día siguiente regresó en la mañana buscando a Khashoggi, que seguía sin aparecer.

3. ¿Cuáles son las teorías sobre su muerte?

Las versiones varían según la fuente.

Las autoridades turcas afirman que el periodista fue torturado y asesinado dentro del consulado por un equipo de agentes sauditas y que su cuerpo fue posteriormente retirado del lugar.

Una fuente de seguridad turca le dijo a la BBC que tienen evidencia de audio y video que apoya esa afirmación.

Otra fuente describió así la grabación al diario The Washington Post: "Puedes oír su voz y voces de hombres que hablan árabe. Puedes oír cómo fue interrogado, torturado y después asesinado".

El periódico turco progubernamental Yeni Safak también publicó detalles de las grabaciones de audio, las cuales, dice, muestran que Khashoggi fue torturado.

El diario indica que en una de las cintas puede oírse al cónsul saudita, Mohammed al Otaibi, advirtiéndole a los supuestos agentes sauditas: "Hagan esto fuera. Me van a meter en problemas".

Otros medios turcos afirman que identificaron un equipo de 15 supuestos agentes sauditas que entraron y salieron de Estambul el día de la desaparición.

La BBC tiene constancia de que uno de los hombres, Maher Mutreb, sirvió como coronel de la inteligencia saudita y tenía su base en la embajada de ese país en Londres.

El periódico The New York Times, por su parte, indicó que cuatro de los hombres tienen vínculos con el príncipe heredero saudita y otro es una figura importante del ministerio del Interior.

La televisión turca mostró imágenes de cámaras de seguridad que parecen mostrar a grupos de hombres sauditas que entran al país por el aeropuerto de Estambul y después se registran en dos hoteles cercanos al edificio del consulado.

También mostró vehículos, incluidas camionetas negras, que se dirigen hacia el consulado una hora antes de la visita de Khashoggi.

Según investigadores turcos, el grupo de supuestos agentes salió de Turquía en los dos aviones privados en que habían llegado y volaron hacia Riad vía El Cairo y Dubái.

En un primer momento, Arabia Saudita negó todo estas versiones e insistió en que el periodista había salido del consulado.

El príncipe Mohammed bin Salman señaló a Bloomberg News que su gobierno estaba "deseoso de saber qué ocurrió" con Khashoggi, y aseguró que el periodista dejó el consulado "después de unos pocos minutos o una hora".

"No tenemos nada qué ocultar", agregó el príncipe saudita.

No obstante, tras la creciente presión internacional, la Fiscalía acabó reconociendo el viernes 19 de octubre que el periodista había muerto dentro del consulado.

En una alocución emitida por la televisión estatal, la Fiscalía saudita admitió que una investigación inicial sugiere que Khashoggi murió tras "una acalorada pelea" en el consulado, sin dar más detalles.

Además, indicó que el rey saudita despidió al jefe de inteligencia adjunto, Ahmed al Assiri, e informó que fruto de la investigación, habían sido detenidos 18 sospechosos.

Según la información de la televisión estatal, el gobierno saudita estableció una comisión para investigar lo sucedido y que la integrarán funcionarios de seguridad nacional, del ministerio de Relaciones Exteriores y del ministerio del Interior.

El rey saudita ordenó también la formación de un comité ministerial para reestructurar los servicios de inteligencia, encabezado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que ya tiene el control de la mayoría de los poderes del país.

4. ¿Cuáles han sido las repercusiones de la muerte del periodista?

Desde que se dio a conocer la desaparición del periodista, se incrementó la presión diplomática sobre Arabia Saudita y varios gobiernos alrededor del mundo pidieron a ese país que explique lo que ocurrió.

Una conferencia de inversión organizada por Arabia Saudita, la llamada "Davos del Desierto", organizada por el príncipe para promover su agenda de reformas del 23 al 25 de octubre, parecía estar a punto de colapsar como resultado de la desaparición de Khashoggi.

La novia del periodista esperó durante más de 10 horas fuera del consulado y al día siguiente regresó en la mañana cuando Khashoggi todavía no aparecía.

Numerosos patrocinadores se retiraron y también cancelaron su participación en el evento ministros de varios países, incluyendo al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, y el secretario de Comercio Internacional británico, Liam Fox.

Antes de que Arabia Saudita confirmara la muerte del periodista, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha establecido un vínculo cercano con el príncipe heredero saudita, llegó a afirmar que Estados Unidos podría verse obligado a imponer "un severo castigo" si se descubre que el reino es responsable de la muerte de Khashoggi.

No obstante, Trump descartó cualquier suspensión en los enormes contratos de ventas de armas que mantiene con ese país.

Los críticos aseguran que durante mucho tiempo Occidente ha hecho "la vista gorda" sobre los abusos de derechos humanos en Arabia Saudita.

Ahora queda por verse si el caso Khashoggi cambiará esa situación.

