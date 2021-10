JBalvin | "Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado": la disculpa del reguetonero por el controvertido video de "Perra"

BBC Mundo

25.10.2021

Una semana después de ser retirado de YouTube, el reguetonero colombiano JBalvin se disculpó por el video de su canción "Perra", que desató una gran polémica luego de haber sido ampliamente criticado como "sexista" y "racista".

"Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración", dijo Balvin en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram en el que se disculpaba por el video que grabó junto a la rapera dominicana Tokischa.

La canción, que hace una comparación entre el celo de la hembra canina y la mujer, fue recreada por ambos artistas con mujeres afrodescendientes con bozal y cadenas en el cuello siendo haladas o dentro de lo que parecían jaulas.

"Toy en celo, 'toy en calor, yo me abro en cuatro pata', métanme un ventilador", dice la letra de la canción, en cuyo video -grabado en República Dominicana-, aparecen hombres, mujeres y niños con rostros de perros.

"Quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra", dijo Balvin en Instagram.

Explicó que ante las críticas surgidas la semana pasada él decidió retirar el video de YouTube, pero que en vista de que los cuestionamientos se mantuvieron, quiso hacer esta disculpa pública.

Críticas públicas y regaño de la madre

Publicado en septiembre, el video de "Perra" recibió numerosas críticas, incluyendo la de la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, que lo calificó de "machista, sexista y misógino".

La vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, criticó duramente la canción de JBalvin.

En una carta abierta, la vicepresidenta y canciller se refirió al contenido de la canción y afirmó que "tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres".

Ramírez invitó públicamente a JBalvin y a la industria musical y discográfica a suscribir un pacto que incluya compromisos "para la promoción de los derechos de las mujeres en la música y la prevención de la violencia en su contra".

Otras voces críticas, como la escritora colombofrancesa Florence Thomas, fueron más allá, llegando a pedir una sanción penal contra el reguetonero.

Thomas criticó el sentido que el cantante le dio a la letra, pues para ella está claro que él no habla "de la hembra del perro", sino de "zorras, de putas, de perras".

"No es solo una cosa machista, es mucho más que eso; para mí ese tipo merece la cárcel, por todas las fibras de lo que hemos luchado durante años, décadas, las mujeres, y no solo las feministas, para tener un mínimo de dignidad y de respeto. ¡Cárcel para JBalvin!", le dijo la escritora a la publicación Semana.

Entre las voces críticas, probablemente la que más peso tuvo fue la de la propia madre de Balvin, quien la semana pasada reveló a una emisora de radio colombiana que había regañado a su hijo por esa canción.

"Cuando me enteré, yo lo llamé, lógicamente: '¿dónde está el Josesito que yo conozco?' Esa canción no es... No sé ni qué decir", contó Alba Mery Balvin en el programa de televisión "Nos cogió la noche", del canal colombiano Cosmovisión.

"No veía a mi Josesito por ninguna parte", agregó.

En el video de disculpas divulgado el domingo, Balvin se dirigió directamente a su madre:

"Madre, también discúlpame. La idea es seguir siendo mejor cada día", dijo.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.