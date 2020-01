Juicio a Harvey Weinstein: cuáles son los casos por los que se juzga al exproductor de Hollywood cuya caída desencadenó el movimiento #MeToo

BBC Mundo

07.01.2020

Apoyado en un andador, con gesto serio y aspecto demacrado: así se presentó ante un tribunal de Manhattan el que fuera uno de los productores más poderosos de Hollywood, Harvey Weinstein.

Este lunes, comenzó en Nueva York el proceso judicial contra el otrora exitoso productor de cine, que en octubre de 2017 fue acusado por decenas de mujeres de acoso y abuso sexual y, en algunos casos, de violación.

Weinstein niega todas las acusaciones.

El juicio, que se prevé que dure al menos dos meses, arrancó con la selección de los 12 miembros del jurado, un proceso que puede tomar dos semanas.

Se prevé que el esperado juicio contra Harvey Weinstein sea uno de los más mediáticos del año.

¿Cuáles son los cargos concretos que enfrenta Weinstein y cuál puede ser la condena?

¿De qué se lo acusa?

Weinstein enfrenta cinco cargos que incluyen delitos de "violación y agresión sexual depredadora".

En el juicio que ahora comienza, el exproductor está acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel de Nueva York en 2013 y de forzar el acto sexual en otra mujer en 2006.

Públicamente no se conoce la identidad de las dos mujeres.

Dichas acusaciones datan de mayo de 2018, cuando Weinstein se entregó a la policía de Nueva York. En ese momento fue acusado de violación y otros cargos de abuso sexual contra las dos mujeres.

Weinstein, que salió en libertad bajo fianza de US$1 millón al mes siguiente, se declaró no culpable de violación y agresión sexual ante la Corte Suprema de Nueva York.

Harvey Weinstein ha negado desde un principio las acusaciones de relaciones sexuales no consentidas.

Originalmente eran seis cargos, pero en octubre de ese año, un juez de Nueva York desestimó uno de ellos después de que los fiscales dijeran que una de las acusadoras le había ofrecido a un testigo un relato de la supuesta agresión sexual diferente de la versión que les dio a ellos.

En agosto de 2019, Weinstein se declaró no culpable de otros dos cargos de "agresión sexual depredadora" que estaban relacionados con un supuesto ataque contra la actriz Annabella Sciorra en Manhattan de principios de los años 90.

Ese presunto delito es demasiado antiguo para ser juzgado según la ley estatal de Nueva York, pero los fiscales formalizaron la acusación de todas formas porque esto les permitirá llamar a Sciorra como testigo durante el juicio.

La fiscal Joan Illuzzi-Orbon, que lideró el caso de agresión sexual contra el exdirector del FMI Dominique Strauss-Kahn en 2011, estará al frente de la acusación.

Es improbable que el propio Weinstein testifique en el juicio.

Weinstein intentó sin éxito que el juicio se trasladara fuera de la ciudad de Nueva York, alegando que el intenso escrutinio de la prensa dificultará que haya un juicio justo.

Una vez que se haya seleccionado el jurado, se prevé que el juicio dure unas seis semanas.

De ser hallado culpable, Weinstein puede ser condenado a cadena perpetua.

¿Cuál es su defensa?

El exproductor, de 67 años, ha admitido haber causado "mucho dolor", pero mantiene que es inocente de cualquier crimen.

"Weinstein cree que todas estas relaciones fueron consentidas", dijo su portavoz poco después de que surgieran las primeras acusaciones.

Su abogada Donna Rotunno dice que piensa plantear una defensa agresiva.

Los abogados de Harvey Weinstein, Damon Cheronis y Donna Rotunno planean realizar una defensa agresiva.

El pasado septiembre, Rotunno le dijo a la cadena CBS: "Al hablar de hombres y mujeres en circunstancias sexuales, creo que tenemos que considerar el hecho de que siempre hay una zona gris. Hay líneas borrosas y creo que a veces una parte se va de un evento sintiéndose de forma diferente a la otra".

La abogada dijo que las pruebas exonerarán al magnate del cine de cualquier delito penal.

"No estoy aquí para decir que [Weinstein] no es culpable de cometer pecados", señaló. "Pero hay una diferencia entre pecados y crímenes, y no creo que él sea un violador".

¿Hay también un caso civil?

Un grupo de decenas de mujeres presentó una demanda colectiva contra Weinstein por acoso y abuso sexual, aunque figuras de alto perfil que también le han acusado, como Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, no formaron parte de la demanda.

El pasado mes de diciembre se dijo que los abogados habían alcanzado un acuerdo tentativo con las acusadoras por el que se les pagaría US$25 millones a cerca de 30 actrices y exempleadas del magnate.

La abogada Gloria Allred representa a muchas de las mujeres que acusan a Harvey Weinstein.

Sin embargo, un número de demandantes y abogados expresaron su indignación ante las condiciones. El acuerdo todavía tiene que ser firmado.

Es un acuerdo global que pondría fin a prácticamente todas las demandas civiles similares contra Weinstein y su anterior empleador. Weinstein no admitió ningún crimen u ofensa como parte del acuerdo.

Nuevos cargos en Los Ángeles

Al mismo tiempo que se iniciaba el proceso en Nueva York, fiscales de Los Ángeles (California) anunciaron este lunes nuevas acusaciones contra Weinstein, en esta ocasión por violar a una mujer y agredir sexualmente a otra en incidentes separados en 2013.

Se desconoce si estos nuevos cargos afectarán de alguna manera el proceso para seleccionar el jurado en Manhattan, donde cientos de candidatos tienen que presentarse ante el tribunal presidido por el juez James Burke para una ronda inicial de desestimaciones.

La actriz Rose McGowan fue una de las primeras en acusar a Harvey Weinstein de agresión sexual.

¿Cómo empezó todo esto?

En octubre de 2017, el periódico estadounidense The New York Times publicó un extenso reportaje en el que se detallaban acusaciones contra Weinstein que se remontaban a décadas atrás.

Las actrices Rose McGowan y Ashley Judd fueron dos de las mujeres que alzaron la voz desde el principio.

Muchas más lo hicieron después. Weinstein ha negado de forma consistente todas las acusaciones realizadas por más de 70 mujeres.

El exproductor se enfrenta también al proceso ya mencionado en Los Ángeles y a investigaciones en Londres y del gobierno federal de Estados Unidos.

El escándalo por las acusaciones contra Harvey Weinstein derivó en un movimiento global en el que miles de mujeres de todo el mundo denunciaron situaciones de abuso y acoso sexual bajo la etiqueta #MeToo ("Yo también").