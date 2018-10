La "alerta Trump": el mensaje que recibieron más de 200 millones de celulares en Estados Unidos al mismo tiempo

BBC Mundo

04.10.2018

Millones de celulares en Estados Unidos emitieron este miércoles un pitido molesto de forma casi simultánea mientras sus pantallas mostraban un mensaje que decía en letras negritas "Alerta Presidencial".

Eran las 2:18 de la tarde del miércoles en la costa este del país.

No había ninguna catástrofe. Lo que ocurría era una prueba de un sistema de comunicaciones de emergencia, creado antes de la presidencia de Donald Trump pero hasta ahora no se encontraba en uso.

A diferencia de otros mecanismos de prevención, como los que avisan sobre desastres naturales, los usuarios no tienen posibilidad de evitar recibir estos mensajes y lo único que pueden hacer para evadirlos es apagar al celular o desconectarlo de la red de telefonía.

Algunos bautizaron el ensayo como la "alerta Trump", aunque -al menos hasta ahora- el mandatario estadounidense no ha estado directamente involucrado en ello.

La prueba, que se realizó en todo el territorio del país, estuvo a cargo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que es el organismo que estará directamente en control del sistema en el caso de que efectivamente el presidente decida emitir una alerta.

El objetivo es que sea utilizado para avisar sobre graves amenazas como:

"Alerta Presidencial. ESTA ES UNA PRUEBA del sistema nacional de alerta de emergencias inalámbrico. No es necesario hacer nada", rezaba en inglés la notificación que apareció en las pantallas de más de 200 millones de celulares.

Funcionarios gubernamentales advirtieron que el mensaje no llegaría a todos los celulares activos en el país por diversos motivos pero que estimaban que podría alcanzar hasta unos 225 millones de usuarios.

Aparte se emitió otra alerta que fue transmitida unos minutos más tarde a través de televisores y radios.

Una ley de 2015 estableció que la prueba de este sistema de alerta debe realizarse al menos una vez cada tres años.

Sin embargo, no todo el mundo está contento con esta iniciativa.

El Congreso de Estados Unidos fijó límites legales acerca de cuándo puede el presidente emitir estas alertas y estableció que las mismas deben relacionarse con situaciones de catástrofes naturales o causadas por el hombre, así como cuando existan amenazas a la seguridad pública.

Pese a ello, hubo un intento ante los tribunales en contra del sistema.

Un periodista, una defensora de la lactancia materna y un instructor deportivo se unieron para demandar a FEMA por considerar que ese mecanismo de alerta viola su derecho a estar libres de "escuchar al gobierno de forma obligatoria".

En el documento presentado ante los tribunales señalaban que la prueba podría ser "traumática" para los niños y que el sistema se presta para abusos.

"Los funcionarios, incluyendo al presidente Trump, son libres de definir 'actos de terrorismo' y 'amenaza a la seguridad pública' como ellos prefieran, por lo que potencialmente podrían transmitir mensajes arbitrarios, sesgados o irracionales a centenares de millones de personas", señalaba la demanda.

Sin embargo, un juez de Nueva York desestimó la denuncia durante una audiencia realizada el miércoles en la mañana.

Muchas alertas, ningúna alerta

En redes sociales muchos usuarios se quejaron o se burlaron de la prueba.

"14. Catorce. Esa es la cantidad de veces que sonó el teléfono de un estudiante durante la #AlertaPresidencial. Las contamos en voz alta mientras ocurrían durante nuestra clase. La mayor parte del resto de estudiantes recibieron una. ¿Yo? Cero. 0. Claramente, en un desastre, yo seré el último en enterarse", escribió en Twitter un usuario identificado como @adamrg.

