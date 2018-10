La caravana que "enfurece" a Donald Trump (y cómo la está usando políticamente a su favor)

BBC Mundo

18.10.2018

La caravana avanza y los tuits de Donald Trump se multiplican.

Desde el pasado fin de semana, miles de personas procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala intentan llegar al sur de Estados Unidos, lo que ha despertado nuevamente la retórica antinmigrante del presidente de Estados Unidos.

En una cadena de mensajes a través de Twitter, Trump amenazó este jueves con cerrar la frontera con México y con enviar a la guardia nacional a custodiarla si el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto no logra cerrar el paso a los inmigrantes ilegales.

"Debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puede hacerlo, llamaré a los militares de EE. UU. Y CERRARÁ NUESTRA FRONTERA SUR", escribió.

Previamente, el mandatario había amenazado con cortar los millones de dólares que su gobierno envía a Honduras, El Salvador y Guatemala si esos gobiernos no lograban impedir que la caravana continuara su marcha.

Y horas más tarde dio las gracias a México al retuitear un mensaje sobre el despliegue de policías federales mexicanos en la frontera sur.

Thank you Mexico, we look forward to working with you! https://t.co/wf7sE0DHFT

No es la primera vez que Trump amenaza con eliminar la ayuda a Centroamérica o retoma su discurso antinmigrantes como consecuencia de la aproximación de un grupo grande de inmigrantes a la frontera sur.

Ya en mayo pasado, otro grupo fue el pretexto para desempolvar el tema del muro en la frontera con México -una de sus promesas de campaña-, iniciar su cuestionada política de "tolerancia cero" y para acusar al Partido Demócrata de promover una "apertura de fronteras".

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S.....