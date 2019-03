La respuesta de la hija de Michael Jackson, Paris, al documental en el que se acusa de abusos a su padre

BBC Mundo

16.03.2019

La hija de Michael Jackson no cree que sea necesario que salga a defender públicamente a su padre de las acusaciones de abuso sexual contra menores que se le hacen en un reciente documental.

"No es mi papel", dijo Paris Jackson, de 20 años, quien en un mensaje de Twitter agregó que "no hay nada que pueda decir que ya no se haya dicho en su defensa".

La hija del ya difunto "Rey del Pop", sin embargo, también dijo apoyar los esfuerzos de su familia por limpiar el nombre de su padre.

Paris decidió tocar el tema públicamente el jueves después de haber sido perseguida por paparazzi en Nueva Orleáns.

Un fan sugirió que la joven estaba siendo perseguida porque la gente quería conocer su opinión sobre el documental "Leaving Neverland", estrenado hace una semana, en el que dos hombres acusan a Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños.

Michael Jackson fue acusado de abuso sexual a menores, pero en 2005 fue absuelto de todos los cargos.

En respuesta, Paris Jackson elogió el trabajo que estaba haciendo su primo segundo Taj Jackson, quien está liderando una campaña en contra del documental y recaudando fondos para financiar una película rival.

"Taj está haciendo un trabajo perfecto", escribió Paris. "Lo apoyo pero ese no es mi papel", agregó.

"Solo voy a tratar de que la gente se calme, esté tranquila y piense en lo que verdaderamente importa. Así soy yo", dijo la segunda de los tres hijos de Jackson.

"Relájense y fumen monte"

Con anterioridad, Paris Jackson también les había pedido a los fanáticos del cantante que se relajaran y que fumaran "algo de monte", en lugar de enojarse por las acusaciones.

"¿En realidad crees que es posible destruir su nombre? ¿En realidad creen que tienen la más mínima oportunidad?", le dijo también por Twitter a una persona preocupada por el impacto de "Leaving Neverland" sobre el legado de Michael Jackson.

Miles de fanáticos se acercaron al rancho de Neverland cuando el cantante murió en 2009.

El documental -cuyo título puede traducirse como "Dejando la Tierra del Nunca Jamás", en referencia la nombre de la casa hacienda del cantante- cuenta las historias de Wade Robson y James Safechuck, quienes entablaron amistad con Jackson cuando eran niños y dicen haber sido víctimas de sus abusos durante años.

Los herederos de Jackson han desestimado las acusaciones, acusando a ambos hombres de ser "perjuros" y "mentirosos confesos".

Sin embargo, sus testimonios parecen haber convencido a muchos.

Estaciones de radio en Australia y Canadá han prohibido la transmisión de las canciones de Jackson y los creadores del programa de dibujos animados "Los Simpson" retiraron un episodio en el que aparecía el cantante.

La casa de modas Louis Vuitton también anunció el jueves que, como producto del documental, iba a retirar varias piezas de ropa inspiradas en Michael Jackson de una nueva colección.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.