"Maldivas de Novosibirsk": la oscura verdad detrás de las azules aguas de un lago de Siberia que triunfa en Instagram

El lago siberiano apodado "las Maldivas de Novosibirsk" es de un brillante azul turquesa. Pero el motivo de este color no es tan atractivo como su tono.

BBC Mundo

11.07.2019

Un hermoso lago con aguas color turquesa en Siberia en el que los visitantes se toman innumerables selfies no es lo que parece.

Las "Maldivas de Novosibirsk", apodo que recibe por el aspecto tropical y el color azul brillante del agua, es en realidad un basurero tóxico de una planta de carbón.

El lago es el perfecto escenario para triunfar en Instagram, pero el motivo por el que tiene ese color especial es menos atractivo: sales de calcio y otros óxidos metálicos vertidos por la planta.

En respuesta a las selfies, la compañía eléctrica rusa que gestiona la planta instó a la gente a no acercarse al agua.

Sin embargo, parece que esta seria advertencia ha hecho que la gente esté todavía más interesada en acudir a la zona.

Comentarios irónicos

Bromeando sobre la toxicidad del agua, una usuaria compartió una imagen en la que está apoyada en una ladera del vertedero de cenizas CHP-5 con el pie de foto: "No es Chernóbil, pero aun así ¡es peligroso!".

Otro usuario etiquetó la planta eléctrica en una foto en la que aparece relajado sobre un unicornio inflable con un pasamontañas que le cubre la cabeza.

Escribió con ironía: "No es peligroso nadar acá. La mañana siguiente mis piernas estaban un poco rojas y me picaron un par de días, pero todo desapareció. ¿Qué no harías por tomar fotos así?".

Y añadió que el agua sabía un poco amarga.

Leo Alexey, que abrió una cuenta de Instagram dedicada a los selfies del vertedero, le dijo a la BBC que ya visitó el lago cuatro veces.

Pero, naturalmente, sin meterse en el agua; simplemente se quedó parado junto al lago, observó y comentó que no es recomendable tocar el agua.

"Puede causar alergias", dijo.

Advertencia en mayúsculas

La Compañía Generadora Siberiana (SGK), la empresa que dirige la planta de carbón, escribió esto en la red social rusa VKontakte en junio;: "NO naden en el vertedero de cenizas".

"El agua es altamente alcalina", advirtió la compañía. "Esto es así porque las sales de calcio y otros óxidos metálicos se disuelven en ella. ¡El contacto de la piel con esta agua puede causar una reacción alérgica!".

Los visitantes del largo Novosibirsk no han sido desalentados por las advertencias de la planta eléctrica.

También alertó que la gente se puede quedar atrapada en la ceniza del fondo.

"POR LO TANTO ESTAMOS PIDIENDO: NO SE METAN EN EL VERTEDERO DE CENIZAS POR TOMARSE UN SELFIE", añadió SGK.

La empresa también insistió en que el vertedero no es venenoso y que sus niveles de radioactividad fueron monitoreados por investigadores independientes.