Marvel confirma que tendrá su primer héroe transgénero

BBC Mundo

03.01.2020

El universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se prepara para incluir a su primer superhéroe transgénero.

"Y muy pronto, en una película que estamos filmando ahora mismo", dijo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Academia de Cine de Nueva York.

Al ser preguntado por un fan si había planes para incluir más personajes LGBT en las películas, específicamente transgénero, Feige repondió: "Sí, totalmente. Sí".

Este año, en la película The Eternals ("Los eternos") Marvel incluirá su primer personaje gay.

Desde 2019 ha habido informaciones en la prensa según la cual la fase 4 del MCU -las películas posteriores a la saga Avengers Infinity- tendría como protagonista a un personaje trans.

Marvel también anunció que incluirá su primer superhéroe sordo en The Eternals, así como su primer superhéroe asiático-estadounidenses en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ("Shang Chi y la leyenda de los 10 anillos").

"Fíjate en el éxito de Captain Marvel ("Capitana Marvel") y de Black Panther ("Pantera Negra"). Queremos que las películas reflejen a la audiencia y queremos que cada miembro de nuestra audiencia global se vea reflejado en la pantalla", había dicho anteriormente Feige.

Pantera Negra la protagonizan actores de raza negra.

En julio de 2019, Geeks Worldwide insinuó que Marvel estaba buscando una mujer trans para un proyecto que se iba a filmar en 2020.

Destacaban que el único superhéroe trans en los cómics de Marvel era Sera, procedente de un grupo de ángeles masculinos llamado Anchorites ("Anacoretas"), que hizo el cambio hacia una identidad femenina.

Ella está muy presente en el mundo de Thor, donde es mantenida en el interior de un templo en el reino de Heven antes de conocer a Angela, la largamente perdida medio hermana de Thor, con quien vive grandes aventuras y por la que al final desarrolla un interés romántico.

Se prevé que la próxima película de Thor, Love and Thunder ("Amor y Trueno") llegue a las salas de cine en 2021.

Valkyrie ("Valquiria"), el personaje interpretado por la actriz Tessa Thompson, que fue nombrada rey de New Asgard por Tgor en la película más reciente de Avengers, reveló lo que tendría prioridad para ella en la película.

"Como nuevo rey, ella necesita encontrar su reina", dijo.

En los cómics, Valquiria se identifica como bisexual.

Los actores que protagonizan la próxima cinta de Marvel, Los eternos.

Antes de que esa película comience a exhibirse, llegará a las pantallas el próximo noviembre "Los eternos", que trata sobre una antigua raza de seres que obtuvieron superpoderes gracias a experimentos alienígenas.

Está protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden y Kit Harington (de Games of Thrones), Kumail Nanjiani, Salma Hayek y Brian Tyree Henry, entre otros.

Kevin Feige confirmó que esa película iba a estar protagonizada por el primer personaje gay de Marvel.

"Él está casado, tiene familia y eso es solamente una parte de lo que es", dijo Feige el año pasado.