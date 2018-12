Milagro de Navidad: el rescate de dos pescadores de Costa Rica que estuvieron 20 días a la deriva en el Caribe

BBC Mundo

Lo han bautizado como un milagro de Navidad.

Dos pescadores fueron rescatados por un barco después de estar 20 días en ultramar.

El crucero Empress of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, los localizó después de un encuentro fortuito en su ruta hacia Jamaica. De ahí el calificativo de milagroso.

Los pescadores fueron sacados de su trayectoria por unos fuertes vientos, al tiempo que una tormenta había desviado también al crucero, según explicó el meteorólogo jefe de Royal Caribbean, James Van Fleet.

Los dos hombres fueron llevados a Jamaica donde recibieron asistencia médica.

Van Fleet señaló que los pescadores partieron de Puerto Limón, en Costa Rica, el pasado 1 de diciembre y se quedaron dormidos mientras escurrían las redes, que es un largo proceso para que las mallas queden más suaves y sean más fácil de extender.

"Los vientos se hicieron más fuertes y, cuando se despertaron, el temporal los había desplazado lejos de donde tenían su equipo", indicó Van Fleet.

Después de eso, los pescadores se quedaron sin gasolina tras intentar encontrar las redes y empezaron a navegar a la deriva.

