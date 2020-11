Monolito de Utah: la misteriosa estructura de metal encontrada en el desierto

Desarrollo Internet

25.11.2020

Las autoridades Utah, en Estados Unidos, están desconcertadas.

Un extraño monolito de metal fue descubierto en el desierto de ese estado por un grupo de trabajadores de los servicios de protección de la vida silvestre que viajaban en un helicóptero.

Estaban contando ovejas mientras sobrevolaban un área remota del sureste de Utah cuando detectaron el "inusual" objeto.

Explicaron que la estructura había sido plantada en el suelo entre rocas rojas.

No existen indicios de quién instaló el monolito, que tiene unos 3,6 metros de altura.

"Eso ha sido lo más extraño con lo que me he encontrado en todos mis años de vuelo", afirmó el piloto de helicóptero, Bret Hutchings, en una entrevista con el canal de noticias local KSLTV.

Hutchings dijo que un biólogo que contaba ovejas desde el helicóptero fue el primero en detectar la estructura desde el cielo.

"Él decía algo como, '¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!'. Y yo pregunté, '¿Qué?'. Y él dijo, '¡Hay una cosa allá atrás, tenemos que ir a verla!'", repitió el piloto.

El piloto Hutchings especuló con que el monolito pudo haber sido instalado por "algún artista", o un fanático de "2001: Odisea del espacio", la película de 1968 dirigida por Stanley Kubrick.

En la película aparecen imponentes monolitos negros creados por una especie alienígena invisible.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah publicó imágenes del objeto metálico de forma rectangular en un comunicado de prensa la semana pasada.

Dijo que las autoridades determinarían si "necesitan investigar más".

"Es ilegal instalar estructuras u obras de arte sin autorización en terrenos públicos administrados por el gobierno federal, sin importar de qué planeta sean", dijo el departamento.

Las autoridades no ha revelado la ubicación exacta del monolito, por temor a que los exploradores puedan intentar buscarlo y se queden "varados".

Hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad de haber instalado la estructura.

Buscando respuestas, la patrulla de carreteras de Utah recurrió a las redes sociales, escribiendo en una publicación en Instagram: "Las mentes inquisitivas quieren saber, ¿qué diablos es esto? ¿Alguien?"

La mayoría de los usuarios presumieron que era una instalación de un escultor y algunos dijeron que se parecía al trabajo del fallecido artista minimalista John McCracken.

A mysterious object resembling the plank sculptures of the late artist John McCracken has been discovered in a remote area of the Utah desert https://t.co/E1ephci4G8

Un objeto misterioso que se asemeja a las esculturas del difunto artista John McCracken ha sido descubierto en un área remota del desierto de Utah.

Pero algunos ofrecieron teorías de otro mundo, aunque aparentemente en broma.

We could just leave the Utah monolith alone and mind our business.



And not summon an alien or demon or whatever during the one of the worst years in our lifetimes. https://t.co/vEecYsxjR0