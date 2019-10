Nobel de Química: John B. Goodenough, Akira Yoshino y Stanley Whittingham son los ganadores por su trabajo en el desarrollo de las baterías de iones de litio

BBC Mundo

09.10.2019

John B. Goodenough, Akira Yoshino y Stanley Whittingham son los ganadores del Premio Nobel de Química 2019 anunció este miércoles la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

De acuerdo a la Academia se les otorga el galardón por su trabajo en el desarrollo de las baterías de iones de litio, omnipresentes en el mundo en objetos tan cotidianos como nuestros teléfonos, dispositivos electrónicos o coches eléctricos.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg