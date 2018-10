October 2018, la actualización de Windows 10 que puede hacer que tus archivos desaparezcan

BBC Mundo

09.10.2018

Microsoft ha pausado la actualización de su sistema operativo Windows 10 October 2018, la mayor hasta la fecha, luego que varios clientes se quejaran de que sus archivos desaparecen al instalarla.

En su página de ayuda, la empresa pide a los usuarios afectados que usen los dispositivos actualizados lo menos posible y que llamen al número de asistencia al cliente.

También recomienda que quienes descargaron la nueva versión de Windows 10 manualmente no la instalen.

Hay más de 540 quejas en el sitio web de Microsoft, pero la compañía dice que son "casos aislados".

"Anoche actualicé a 1809 (el nombre de la versión de la actualización) y todo transcurrió sin problemas hasta que me di cuenta de que todos mis archivos en Documentos habían sido borrados. Desaparecieron. ¡Puf! Y había muchos documentos importantes e información financiera", escribió Stuart Dole en el foro de la compañía.

Otros usuarios aseguran que perdieron fotos, decenas de gigas de archivos en la nube y y experimentaron problemas con la batería y con las aplicaciones.

"Esta 'actualización' eliminó todo mi perfil de usuario, incluyendo las entradas de registro correspondientes. Pero no ocurrió durante la misma, sino al arrancar la computadora de nuevo", dijo otro cliente, Patrick Wild.

"Si solo faltaran los archivos, podría recuperarlos de mis copias de seguridad, pero me tomó horas reinstalar y reconfigurar los programas y aplicaciones", se quejó.

"Hemos pausado la implementación de la actualización Windows 10 October 2018 (versión 1809) para todos los usuarios mientras investigamos informes aislados de usuarios que experimentaron las pérdida de algunos archivos después de ejecutar la actualización", explicó Microsoft en un comunicado.

Esta no es la primera vez que la compañía tiene fallos con actualizaciones de Windows 10.

La actualización October 2018 estaba disponible desde el 2 de octubre.

Por el momento, la empresa tecnológica tan solo ha aconsejado a sus clientes por ahora que limiten el uso de las computadoras "actualizadas". Todavía no ha ofrecido otra solución.

Mientras se resuelven los problemas, los usuarios que hayan ejecutado la actualización pueden regresar a la versión anterior.

Para ello, dentro del menú "Configuración", deben hacer clic en "Actualización y seguridad", y después en "Recuperación".

El analista Nick McQuire, de la consultoría británica CCS Insight, le dijo a la BBC que los problemas con la actualización podrían tener repercusiones en la confianza que la gente tiene en Microsoft.

"Microsoft quiere animar a sus clientes a que hagan actualizaciones con bastante frecuencia", explicó el especialista.

"(La compañía) tiene la capacidad de bloquear las actualizaciones rápidamente, pero lo ocurrido demuestra quehabrá una resistencia continua por parte de los usuarios a descargar las últimas y mejores actualizaciones si no pueden garantizarles un control de calidad".

"Necesitan generar confianza en la comunidad", agregó.

Dona Sarkar, directora del Programa Windows Insider en Microsoft, dijo en Twitter que el personal de apoyo de la firma tecnológica "tiene las herramientas" para que los clientes "recuperen su buen estado".

#WindowsInsiders If you've run into the "missing files after update" issue for 1809/October 2018 Fall update, please call our support line. They have the tools to get you back to a good state. This build is no longer available to download manually: